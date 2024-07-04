"Зональные" отключения света – правда или фейк: "Укрэнерго" предоставило разъяснение

В Украине распространяется новый фейк о зональных отключениях электроэнергии. Это делают мошенники для привлечения новых подписчиков на анонимные телеграмм-каналы, где отсутствует правдивая информация.

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Об этом сообщает "Укрэнерго". В последнее время появились новые попытки дезинформировать население, используя вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света.

Новый фейк касается вымышленных зональных отключений электроэнергии, где якобы разные города будут отнесены к разным зонам с разной продолжительностью отключений. Эти слухи не имеют под собой никаких оснований и являются частью информационно-психологических операций (ИПСО), направленных на дезинформацию населения и посев паники.

Основная цель таких выдумок – получение новых подписчиков на анонимные телеграмм-каналы, не предоставляющие правдивую информацию. Мошенники используют актуальные проблемы и страхи населения для увеличения своей аудитории и распространения дезинформации.

"Укрэнерго" отмечает, что никаких зональных отключений не планируется. Все вынужденные отключения электроэнергии вызваны исключительно ракетно-дроновыми атаками России, и о них сообщается только через официальные каналы.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Одессе хакер разрабатывал вирусы для угона средств с банковских счетов и личной информации с мобильных устройств украинцев. Свои услуги он предлагал на форумах даркнета и закрытых Telegram-чатах. Их стоимость составляла 1500 долларов.

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