"Зональные" отключения света – правда или фейк: "Укрэнерго" предоставило разъяснение
В Украине распространяется новый фейк о зональных отключениях электроэнергии. Это делают мошенники для привлечения новых подписчиков на анонимные телеграмм-каналы, где отсутствует правдивая информация.
Об этом сообщает "Укрэнерго". В последнее время появились новые попытки дезинформировать население, используя вымышленные утверждения о "зональных" отключениях света.
Новый фейк касается вымышленных зональных отключений электроэнергии, где якобы разные города будут отнесены к разным зонам с разной продолжительностью отключений. Эти слухи не имеют под собой никаких оснований и являются частью информационно-психологических операций (ИПСО), направленных на дезинформацию населения и посев паники.
Основная цель таких выдумок – получение новых подписчиков на анонимные телеграмм-каналы, не предоставляющие правдивую информацию. Мошенники используют актуальные проблемы и страхи населения для увеличения своей аудитории и распространения дезинформации.
"Укрэнерго" отмечает, что никаких зональных отключений не планируется. Все вынужденные отключения электроэнергии вызваны исключительно ракетно-дроновыми атаками России, и о них сообщается только через официальные каналы.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Одессе хакер разрабатывал вирусы для угона средств с банковских счетов и личной информации с мобильных устройств украинцев. Свои услуги он предлагал на форумах даркнета и закрытых Telegram-чатах. Их стоимость составляла 1500 долларов.
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