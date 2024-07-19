Telegram будет платить украинцам: мессенджер открыл монетизацию для некоторых пользователей страны

Мессенджер Telegram открыл Украине доступ к функции монетизации. Теперь владельцы каналов могут получать 50% дохода от рекламы, которую будет размещать соцсеть.

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Искать доступ к функции нужно в разделе "Статистика". Впрочем, может оказаться, что соответствующей вкладки там не будет – в таком случае следует обновить приложение.

Выводить же доходы от монетизации собственники каналов смогут через внутреннюю криптовалюту Stars. Которая работает на блокчейне TON.

Напомним, Telegram презентовал систему монетизации в апреле, но у Украины не было доступа к ней. В то же время следует помнить: эту функцию мессенджер открыл также для России.

Российские спецслужбы воруют данные украинцев через Telegram

Ранее же в Госспецсвязи сообщили, что российские спецслужбы и мошенники создают фейковые чат-боты от имени официальных украинских институтов, чтобы распространять дезинформацию или похищать данные украинцев в Telegram. Эту технологию также используют для подрыва доверия к официальным каналам коммуникации.

Там отметили: фейковые чат-боты маскируют под настоящие с помощью ряда ухищрений. Например, делая их названия и аватарки схожими с настоящими. При этом, признается, распознать фейковые боты зрительно бывает очень сложно – ведь различать их и названия настоящих может лишь один символ.

Впрочем, некоторые проверенные боты имеют специальную голубую галочку, что облегчает их распознавание как настоящих. Однако есть она не у всех.

Отличить же безопасный чат-бот от подделок поможет инструмент "Ботчекер", отметили в Госспецсвязи. Находится он по ссылке.

Чтобы проверить бота, нужно ввести в специальное поле его название или ссылку на него. После этого программа выдаст информацию – настоящий бот или фейковый.

"Если бота нет на сайте, или вы подозреваете, что бот враждебный – сообщите Киберполицию через чат-бот. Специалисты его проверят", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы защитить же свой Telegram-аккаунт от взлома, необходимо настроить двухфакторную аутентификацию. Это означает, что для входа на новом устройстве нужно будет ввести не только код из SMS, но и пароль, который придумали и знаете только вы.

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