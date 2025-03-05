Таможенная политика Трампа нанесла удар по акциям США: больше всего пострадала Tesla Илона Маска

Таможенная политика Трампа, в частности введение тарифов на импорт, повлекла за собой резкое падение акций на фондовых рынках США, в частности Tesla, потерявшую 45% своей стоимости. В результате этого фондовый рынок США потерял $3,6 триллиона капитализации.

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Об этом пишет Bloomberg. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США акции фондовых рынков испытали значительный рост.

Индекс S&P 500, достигший рекордных уровней, и доллар демонстрировали уверенный курс. Казалось, что американская экономика, а с ней и рынок акций находятся на пути к новым высотам. Однако введение новых торговых тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая сломило эту положительную динамику.

Одной из первых жертв этой политики стали акции крупнейших технологических компаний, среди которых больше всего пострадала Tesla. Ее акции упали на 45% от пикового значения в конце 2024 года. До этого рост стоимости акций компании был поразителен, особенно после победы Трампа, когда инвесторы ожидали выгоды от сотрудничества Илона Маска с новоизбранным президентом. Однако, как показало время, изменение таможенной политики стало настоящим ударом для рынка.

Через месяц после выборов, индекс S&P 500 вырос на 5%, а 19 февраля обновил исторический максимум, поднявшись на 6,3%. Однако введение тарифов на импортный товар вызвало резкое падение фондовых рынков. К моменту 4 марта 2025 года S&P 500 снизился на 1,7%, а общие потери достигли 6,4% от рекорда, вернув рынок к уровню, который был зафиксирован на день выборов.

Одним из самых поразительных примеров обвала является компания Nvidia, акции которой обрушились на 25% по сравнению с рекордными значениями от 6 января. Только 3 марта 2025 года ее акции упали на 8,7%, что привело к потере более $800 миллиардов в рыночной капитализации.

Трампа, в частности, таможенные тарифы, стала главным фактором, повлекшим такую волатильность на фондовых рынках. Применение высоких пошлин на товары таких крупных экономик, как Китай, Мексика и Канада, заставило инвесторов пересмотреть свои стратегии. И хотя некоторые аналитики предполагают, что тарифы могут быть снижены или упразднены, чтобы восстановить экономическую стабильность, пока это только теория, которая не помогла избежать текущих проблем на рынке.

Также следует отметить, что другие технологические гиганты, такие как Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc., понесли значительные потери, хотя и менее ощутимые, чем Tesla или Nvidia. Рынок отреагировал на возможную долговременную торговую напряженность и риски, связанные с глобальной экономической ситуацией.

Во время этих колебаний инвесторы активно находили более стабильные активы. Однако многие крупные компании, являвшиеся лидерами роста на рынке в последние годы, претерпели значительные падения. Техсектор, привлекавший к этому внимание инвесторов, оказался под большим давлением. В то же время, другие отрасли, такие как здравоохранение, потребительские товары и финансы, продолжают демонстрировать стабильные результаты.

Общая картина на рынке сейчас смотрится туманно. После рекордов в феврале инвесторы столкнулись с серьезной коррекцией, а падение акций Tesla лишь одним из симптомов более глубоких экономических проблем, вызванных непредсказуемыми изменениями в таможенной политике Трампа.

В то же время инвесторы, отказывающиеся от риска, уже начали сброс своих активов, в том числе спекулятивных компаний, которые были крупнейшими победителями последних двух лет. Акции Tesla стали символом этой волатильности, поскольку их стремительный спад от пиковых значений стал одной из самых больших потерь на рынке.

Согласно оценкам аналитиков, рынок уже не выглядит столь привлекательным для краткосрочных инвесторов, делавших ставку на быстрый рост. Высокая оценка акций и чрезмерная зависимость от глобальных цепей поставок сделали многие компании уязвимыми к изменению торговой политики Трампа. И хотя в прогнозах много оптимизма, в частности, благодаря возможным снижениям тарифов, рынок остается нестабильным, и предстоящие месяцы могут быть не менее тяжелыми.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Канада вводит 25% пошлины на американские товары в ответ на торговые мероприятия Трампа, а также планирует прекратить экспорт электроэнергии в США. В то же время Китай вводит новые тарифы и ограничивает экспорт стратегически важных ресурсов для американских компаний.

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