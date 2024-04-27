Тариф на электроэнергию с 1 мая: в Кабмине решили, сколько будет стоить кВт*ч

В Украине Кабмин принял решение продлить действующий тариф на ток до конца мая. Таким образом, один кВт*ч электроэнергии с 1 мая будет стоить 2,64 грн.

"Ухвалюємо рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення – 2 грн 64 коп. за кіловат. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня",– заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В мае точно тариф не изменится", – рассказывал собеседник OBOZ.UA в правительстве еще несколько недель назад. В качестве примера приводит прошлогоднюю ситуацию, когда обсуждения тарифа в правительстве, министерстве, профильной комиссии продолжались почти полгода, и при этом тариф удалось повысить только с июня.

Быстро оценить все убытки тоже сложно. Кроме того, невозможно спрогнозировать, какими будут результаты последующих атак. "Вы же слышали, что президент сказал? Ракеты закончились, не было чем защитить Трипольскую ТЭС. Не надо нагнетать панику, но представьте ситуацию, что США не оказывают помощь и ракет нет. Что тогда делать?" – задается вопросом собеседник в Кабмине.

Однако уже сейчас начались обсуждения возможного повышения стоимости электроэнергии. После серии атак заместитель министра энергетики Светлана Гринчук чуть ли не впервые от имени правительства публично заявила, что повышение тарифов может произойти. "Немножечко наверняка придется откорректировать, чтобы у нас была возможность хоть как-то покрывать то восстановление и ремонты, которые необходимы", – сказала Гринчук в эфире национального телемарафона.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссией.

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