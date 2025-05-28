Танкеры из "черного списка" США продолжают доставлять нефть из РФ в Индию: как работает схема

В мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 миллиона баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США. Например, судно "Виктор Титов" перевезло 500 000 баррелей Sokol и осуществило перегрузку на другие суда, которые впоследствии доставили нефть на индийские НПЗ.

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Об этом пишет Bloomberg. На прошлой неделе нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре (западная Индия) принял около 1 миллиона баррелей нефти Sokol с Дальнего Востока России.

Половину этого объема транспортировали через двукратную перегрузку с судна на судно, одно из которых - танкер "Виктор Титов", находится под санкциями Минфина США с января 2025 года. Маршрут этой нефти пролегал через российский терминал Де-Кастри, затем в бухту Находка, где груз был перегружен на Night Glory, а далее в территориальные воды Малайзии, где нефть принял танкер Cordelia Moon. Именно этот корабль разгрузил сырье в Индии.

В схеме фигурируют и другие танкеры, попавшие под санкции: "Капитан Костычев", "Виктор Конецкий" и уже упомянутый "Виктор Титов". Они осуществляют перегрузку на другие суда, которые официально не попали под санкции США, но находятся в санкционных списках Великобритании.

Например, "Капитан Костычев" загрузил 699 000 баррелей с "Сахалина-1" в конце апреля, а затем передал груз на "Монте-1", который должен прибыть в Индию в июне. А "Виктор Конецкий" осуществил перегрузку на уже знакомое судно Night Glory в середине мая.

Несмотря на санкционный статус этих судов, Индия продолжает принимать нефть, заявляя, что придерживается только санкций, введенных ООН, а не ограничений от отдельных стран или блоков. Это позволяет Дели сохранять политическую гибкость и экономическую выгоду, хотя и ослабляет доверие к международным усилиям по сдерживанию агрессии России.

Аналитики, такие как Вандана Хари из Vanda Insights, отмечают, что индийские НПЗ осознают риски, но "перестраховываются", не беря на себя ответственность за логистику транспортировки. Тактика "не видеть - не слышать" позволяет компаниям сохранять прибыльность, минимизируя политические потери.

Ни владельцы судов, ни операторы нефтеперерабатывающих заводов не отвечают на запросы журналистов. Компания Reliance Industries Ltd., которая управляет НПЗ Джамнагар, воздерживается от комментариев, как и владельцы танкеров из ОАЭ, Китая и других стран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз настаивает на снижении потолка цен на российскую нефть - с нынешних $60 до $45 за баррель. Инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, однако пока непонятно, получит ли такое предложение поддержку всех стран-членов G7.

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