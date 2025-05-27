Нефтяные сверхдоходы России под угрозой? ЕС захотел резко пересмотреть ценовой потолок, но есть проблема

Европейский Союз (ЕС) настаивает на снижении потолка цен на российскую нефть – с нынешних $60 до $45 за баррель. Инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ, однако пока не ясно, получит ли такое предложение поддержку всех стран-членов G7 ("Большая семерка": Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада).

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Об этом сообщает Financial Times. "Брюссель стремится ударить по Москве более существенными мерами, в том числе снизить потолок цен на экспорт сырой нефти в $60 за баррель до $45 за баррель", – отмечает издание, ссылаясь на источники, проинформированные о начальных этапах подготовки 18-го пакета санкций ЕС.

В мае на встрече министров финансов G7 Канада также предложила включить в совместное заявление формулировки об ужесточении ограничения цен на нефть. Предложение было поддержано ЕС и его членами G7 Францией, Германией и Италией, а также Великобританией, но не было включено по просьбе министра финансов США Скотта Бессента, по словам трех чиновников, проинформированных о встрече.

В Минфине США от комментариев отказались. В итоговом коммюнике была принята формулировка, которая обязывала страны G7 "продолжать изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее усиление санкций" в случае, если прекращение огня не будет согласовано.

При этом указано, что проблемы могут возникнуть не только с партнерами Евросоюза по G7, но и на уровне самого ЕС. По данным издания, "идея еще не убедила все 27 государств-членов", а для принятия решения в рамках санкционного пакета потребуется согласие каждой страны.

Так, все еще "оценивают предложение" как минимум Венгрия и Греция. "Мы готовы оказать большее давление со стороны России с европейской стороны и надеемся, что другие партнеры будут готовы последовать этому примеру", – заявила на этом фоне пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Что такое ценовой потолок для российской нефти

Потолок цен на нефть для России был установлен "Большой семеркой" в качестве ответной меры на агрессию РФ в Украине 5 декабря 2022 года на уровне $60 за баррель. А 5 февраля 2023-го мера распространилась и на нефтепродукты:

$100 за баррель для дизтоплива;

$45 – для мазута.

В случае если РФ пытается продать топливо по более высокой цене, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещается обслуживать такие поставки. Так, регуляторы требуют от компаний проводить тщательные проверки документации, чтобы убедиться, что экспортируемая из России нефть приобретена по цене ниже $60 за баррель.

Предполагается, что лимит помогает урезать энергетические доходы Кремля и при этом не допустить дефицита нефти и нефтепродуктов в мире, что неизбежно бы привело к их подорожанию. Впрочем, Россия активно приспосабливается к ограничениям. Например, вводить западные компании в заблуждение могут экспортеры – с помощью поддельной информации о портах, где осуществляется фактическая погрузка нефти.

Кроме того, РФ создала масштабный теневой флот для прямой перевозки и продажи нефти в обход ценового лимита. Такой флот состоит в основном из старых и аварийно опасных суден с сомнительными страховками или вообще без них. Это, кроме обеспечения обхода санкций, представляет серьезную экологическую угрозу для всего мира.

Против сотен суден теневого флота РФ и связанных с ними компаний также вводятся санкции, в частности в 17-м пакете ограничений от ЕС. Однако пока эти ограничения не остановили реализацию нефти из РФ в обход ценового потолка.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году ЕС заплатил России 23 млрд евро за энергоносители – несмотря на значительное сокращение их потребления. При этом в Евросоюзе все еще намерены полностью отказаться от российских ресурсов.

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