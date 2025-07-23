Таможня продает изъятые вещи в магазинах "Конфискат"? Куда направляют отобранный на границе товар

В Украине изъятое таможнями имущество – от одежды до автомобилей официально реализуется через аукционы Prozorro.Продажи и "СЕТАМ", а вырученные средства поступают в госбюджет. Все "магазины конфиската" не имеют к этому никакого отношения, отмечается что это лишь маркетинговые трюки.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Ежегодно таможни Украины изымают сотни партий товаров – от техники и одежды до автомобилей и промышленного оборудования.

Это имущество может фигурировать в делах о нарушении таможенных правил, быть оставленным владельцами после окончания срока пребывания под таможенным контролем или официально переданным государству в случае отказа от него. Все изъятое имущество проходит четкую процедуру реализации или утилизации, которая регулируется действующим законодательством.

Как имущество попадает на аукцион

После изъятия или официальной передачи государству, имущество передается на реализацию через электронные торги. В зависимости от статуса изъятого товара, торги проводят:

АО Prozorro.Продажи – для большинства типов имущества (включая невостребованные товары);

– для большинства типов имущества (включая невостребованные товары); ГП "СЕТАМ" – исключительно для конфискованного имущества.

Каждый из лотов сопровождается подробным описанием, фото, указанием даты и места осмотра товара, а также условиями участия в торгах. Победитель аукциона получает акт установленной формы, подтверждающий его право собственности.

Цены, по которым выставляют товары на торги, уже включают таможенные платежи – то есть покупатель ничего дополнительно не платит государству. Средства, полученные от продажи изъятого имущества, перечисляются в государственный бюджет. Поэтому каждая покупка на торгах – это не только выгодное приобретение, но и вклад в финансовую стабильность страны. Если лот не удается продать даже после нескольких попыток и снижения стоимости, по нему принимают одно из решений:

бесплатная передача (например, на нужды армии или общин);

переработка;

утилизация;

уничтожение.

Это зависит от характера товара, его состояния и рыночной целесообразности дальнейшего использования. Таможня не имеет никакого отношения к магазинам с названиями вроде "Таможенный конфискат" или "Секонд-хенд от таможни". Это исключительно рекламные трюки, и такая торговля не имеет никакой связи с официальными процедурами реализации изъятого имущества.

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