Через границу с Польшей в Украину пытались ввезти контрабанду: что было в ценном грузе. Фото

В Украину из Польши пытались незаконно ввезти дорогостоящие предметы – в частности, наушники торговой марки Apple. Замаскировала же их злоумышленница колбасой марки Duda, а также личными вещами – "закопав" под них контрабанду.

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Об этом сообщили на Волынской таможне. Там отметили:

Кроме наушников, через границу пытались ввезти также "изысканные женские сумки от Tuscany Leather и добротные портфели от Time Resistance без признаков предварительного использования".

Ввезти контрабанду пытались через пункт пропуска "Устилуг".

Предварительная стоимость изъятого товара оценивается более чем в полмиллиона гривен.

"В общей сложности 207 дорогостоящих промышленных изделий было обнаружено в микроавтобусе, который въезжал из Польши "зеленым коридором" (временная гуманитарная демилитаризованная зона на границе. – Ред.). Водитель автомобиля скрыла их во всех нишах или упаковках, плотно прикрыв продуктами питания или личными вещами, что значительно затрудняло обнаружение товара", – говорится в сообщении.

На злоумышленницу составили протокол. Среди прочего, ей грозит штраф в размере 50-100% от стоимости перевозимых предметов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили масштабную схему, которая включала контрабанду компьютерной техники и мобильных телефонов включая Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow и уклонение от уплаты налогов. Сеть "работала" с помощью разделения "бизнеса" на сотню физлиц-предпринимателей.

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