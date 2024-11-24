Такого в истории еще не было: самый богатый человек в мире обновил рекорд богатства

Американский миллиардер и самый богатый человек в мире Илон Маск стал еще богаче. Благодаря продолжающемуся росту акций его автокомпании Tesla и притоку инвестиций в его ИИ-стартап xAI его состояние впервые в истории достигло отметки в 348 млрд долларов.

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Как сообщает Bloomberg, многочисленные компании Маска резко выросли в цене после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Миллиардер был одним из самых ярых его сторонников и щедрых доноров его кампании.

В частности, 22 ноября акции крупнейшего в мире производителя электрокаров Tesla выросли на 3,8%, а с 4 ноября (день накануне выборов) – на 45%, увеличив рыночную стоимость компании на $350 млрд долларов. Это отражает намерение команды Трампа нацелиться на развитие направления беспилотных автомобилей в США. Выпуск таких автомобилей и грузовиков является центральным элементом будущей стратегии Tesla – по словам Маск роботакси Cybercab без руля и педалей может поступить в производство уже в 2026 году.

Кроме того, стоимость xAI выросла более чем вдвое с момента последнего раунда привлечения инвестиций в мае. Аналитики рынка считают, что интерес новых инвесторов помогла привлечь именно победа Трампа.

А 20 ноября Трамп присоединился к Маску на шестых испытаниях его космической компании SpaceX, на которых состоялся запуск космического корабля Starship на сверхтяжелой ракете Super Heavy. Ныне SpaceX собирается провести частную продажу акций, после чего ее стоимость может превысить $250 млрд.

Маск также станет соруководителем нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в администрации Трампа. Целью учреждения будет сокращения бюрократии и регулирования.

По данным Bloomberg Billionaires Index, Маск обновил свой личный рекорд богатства, который с ноября 2021 года держался на уровне $340,4 млрд – это на 35% больше, чем было до выборов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Илон Маск пожертвовал комитету политических действий America PAC $75 млн. Через эту организацию каждый американец мог получить 47 долларов, если поощрит человека в ключевых для выборов президента штатах поставить подпись.

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