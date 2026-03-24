Такого не было с начала полномасштабной войны: российская нефть установила ценовой рекорд

Российская нефть впервые с начала войны подорожала выше Brent в Индии, достигнув около 121,65 доллара за баррель на фоне общего дефицита на мировом рынке. Отмечается, что это произошло из-за обострения на Ближнем Востоке и возобновления активных закупок Индией, что резко подняло спрос и цены.

Об этом активно пишут росСМИ ссылаясь на соответствующие данные рынков. По данным, нефть с поставкой на западное побережье Индии достигла 121,65 доллара за баррель – это самый высокий уровень с начала 2023 года.

В то же время средняя цена Urals в российских портах поднялась до почти 90 долларов за баррель – максимума за последние несколько лет. Резкий рост происходит на фоне глобального дефицита нефти, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. В частности, перебои с поставками и геополитическое напряжение существенно ограничили доступность сырья на рынке.

Ключевым фактором стало восстановление активного спроса со стороны Индии. Крупнейшие энергетические компании страны, в частности Indian Oil Corporation и Reliance Industries, закупили десятки миллионов баррелей российской нефти, поставляемой морем.

Еще недавно Индия сокращала импорт из России, но изменение ценовых условий и дефицит на глобальном рынке заставили ее пересмотреть свою стратегию. Российская нефть снова стала выгодной, даже без традиционных больших скидок.

Несмотря на рост цен, вопрос реальных доходов России остается открытым. Аналитики отмечают, что разница между ценой в портах и конечной ценой доставки может "съедаться" затратами на логистику, страхование и обход санкций.

Впрочем, даже текущие уровни значительно превышают заложенные в бюджет показатели. В финансовом плане России на год средняя цена нефти составляет около 59 долларов за баррель, то есть нынешние котировки существенно лучше ожиданий. Если цена будет держаться на уровне около 75 долларов, доходы российского бюджета от нефти и газа могут вырасти на 70% в месячном измерении до примерно 900 млрд рублей.

Основным драйвером подорожания стала эскалация на Ближнем Востоке, в частности напряжение вокруг Ирана. Конфликт привел к сокращению предложения нефти и заставил США частично ослабить санкционное давление как на российскую, так и на иранскую нефть.

Рост цен уже имеет прямые последствия для российской экономики. Правительство получило возможность отложить запланированное ужесточение бюджетных правил и избежать сокращения расходов, которое могло составить около 10%.

Отмечается, что это временно снижает финансовое давление на государство, особенно в условиях войны и санкций. В то же время зависимость бюджета от нефтегазовых доходов только усиливается, что делает экономику еще более уязвимой к колебаниям рынка.

після заявлень Дональда Трампа про прогрес у переговорах між США та Іраном ціни на нафту різко знизилися через очікування завершення конфлікту. Відзначається, що це може призвести до здешевлення бензину та дизелю, однак подальша динаміка залежатиме від реального розвитку ситуації.

