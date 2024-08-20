Такого не было никогда в истории: цена на золотые слитки обновила рекорд

Цена золота в слитках достигла миллиона долларов. Это новый исторический рекорд стоимости драгоценного метала.

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Как сообщает Bloomberg, максимум цены золота был установлен еще 16 августа, когда курс превысил $2500 за тройскую унцию (около 33 г). Металл дорожает на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США готова снизить базовые процентные ставки в стране.

Речь идет об аффинированном золоте международного стандарта LGD (London Good Delivery). Вес таких слитков составляет 400 тройских унций (12,5 кг) и их невозможно купить в коммерческих банках.

Стоимость золота в 2024 году

С января цена на золото выросла на 20%, что сделало его одним из самых прибыльных сырьевых товаров в 2024 году. Активно дорожать метал начал в марте, тогда стоимость унции достигла исторического максимума в 2160 долларов.

Рост стоимости золота до новых высот объясняется несколькими причинами. К основным Bloomberg относит следующие:

крупные закупки металла центральными банками;

центральными банками; сильный потребительский аппетит в Китае ;

; спрос на активы-убежища на фоне геополитической напряженности.

Впрочем, такое ралли оказалось неожиданностью не для всех. Консалтинговая компания Metals Focus еще в июне прогнозировала новый рекорд в этом году, а в начале июля Citigroup озвучила свой сценарий, согласно которому в 2025 году золота достигнет $2700-3000 за унцию.

У аналитиков из Goldman Sachs еще более оптимистические прогнозы – они предполагают, что золото подорожает до $2700 уже к концу года. "Длинные позиции по золоту в настоящее время обеспечивают портфелям наибольшую эффективность хеджирования среди сырьевых товаров", – говорят эксперты.

По их словам, золотые слитки могут стать защитным буфером от геополитических потрясений, включая войны, торговые тарифы и опасения по поводу суверенного долга США. По оценкам аналитиков, стоимость золота может достичь отметки в $2700 к 2025 году.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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