Такого не было 7 лет: цена на любимый овощ украинцев бьет рекорды

Цены на тепличный огурец в Украине выросли до 80-100 грн/кг, что на 24% выше, чем на прошлой неделе, и на 29% больше, чем за этот период в прошлом году. Ожидается, что рост цен прекратится с началом массовых поставок импортных огурцов из Турции.

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Об этом пишут аналитики EastFruit. Ограниченное предложение тепличного огурца в Украине обусловлено завершением сезона местного производства, когда тепличные комбинаты снижают темпы снабжения.

Импортеры готовятся к началу массовых закупок тепличных огурцов в Турции, традиционно заполняющих внутренний рынок Украины во второй половине октября. Турецкие поставки становятся особенно важными в первые зимние месяцы, когда внутреннее производство практически останавливается. Ожидается, что с поступлением крупных партий огурцов из Турции цены могут стабилизироваться или даже несколько снизиться.

По данным аналитиков, нынешние цены на тепличный огурец рекордно высоки за последние семь лет. По сравнению с прошлым годом огурцы подорожали в среднем на 29%. Эксперты прогнозируют, что при сохранении спроса и ограниченного предложения рост цен может продолжаться до поступления первых крупных партий импортных огурцов.

Цены на огурцы в супермаркетах

Между тем розничные цены в торговых сетях держатся в верхней границе заявленной производителями стоимости. Согласно данным "Минфина", средняя стоимость огурцов, в зависимости от сорта, такова:

длинноплодные – 81,31 грн/кг;

гладкие – 84,63 грн/кг;

колючие – 76,38 грн/кг.

В целом тенденция на рост стоимости огурцов наблюдается еще с августа 2024 года. В крупнейших сетях супермаркетов цены на овощ следующие:

"Сильпо" – 114 грн/кг;

Varus – 149,90 грн/кг;

"Фора" – 129 грн/кг;

"АТБ" – 99,89 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали экономить на пищевых продуктах в результате войны и связанных с ней удорожания товаров и уменьшения дохода. Сильнее всего это задело старшее поколение – урезать бюджет пришлось 3 из 4 из них.

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