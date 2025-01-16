Такого еще никогда не было: КамАЗ больше не лидер на рынке грузовиков в России

Китайский производитель грузовых автомобилей Sitrak возглавил российский рынок. Таким образом, на фоне международных санкций местный КамАЗ впервые в истории сместили с первого места.

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В прошлом году Sitrak продал в РФ 19,4 тыс. грузовиков полной массой более 16 тонн, то есть на эту компанию приходится почти пятая часть (19%) рынка, тогда как на КамАЗ – 16,91% (17,3 тыс.). Об этом пишут росСМИ, на что обратили внимание в украинском Центре противодействия коррупции (ЦПК).

КамАЗ является фактически единственным российским производителем в пятерке лидеров российского рынка крупнотоннажных грузовиков (HCV). Три другие – тоже китайские марки: Shacman (15,7 тыс.), FAW (11,6 тыс.) и Dongfeng (8,3 тыс.).

При этом всего за год в РФ продали было продано 102 тыс. новых HCV – это на 18,8% меньше, чем годом ранее. Причем продажи упали как у Sitrak (на 18,5%), так и у КамАЗа (почти на 11 тыс. ед., или 33,1%).

Вытеснение КамАЗ с российского рынка набрало обороты после начала войны в Украине. Еще в 2022 году на него приходилось примерно 40% продаж новых грузовиков в стране, но теперь его доля сократилась более чем в два раза. Не помог производителю и уход с российского рынка иностранных конкурентов, в том числе мировых лидеров – Man, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Iveco, Daf.

Популярность китайских моделей растет благодаря их цене (на 1,5–2 млн рублей дешевле) и подобии с европейскими автомобилями. При этом КамАЗ наращивает поставки для армии.

После начала полномасштабного вторжения в Украину против КамАЗа были введены санкции США. Это усложнило для компании доступ к запчастям, даже из Китая. Китайские кампании получили преимущество и активно вытесняют россиян с их же рынка. Китай все активнее пользуется ситуацией, захватывая рынки России и скупая ценные активы", – констатируют по этому поводу в ГПК.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей может обвалиться на треть – до 1,2-1,3 млн единиц в год. К таким последствиям могут привести попытки режима кремлевского диктатора Владимира Путина удержать на плаву экономику РФ за счет рекордной ключевой ставки Центробанка РФ.

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