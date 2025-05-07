Таких цен не было уже несколько лет: во всем мире переписали стоимость популярного продукта

Мировые цены на рис достигли самых низких уровней за последние годы. Этому способствуют избыточные запасы в Индии и рекордные урожаи в странах Азии, но из-за укрепления индийской рупии дальнейшее снижение цен на рис маловероятно.

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Как сообщает Reuters, удешевление риса является положительным фактором для потребителей в бедных регионах мира, в частности в Африке. Но в то же время это усиливает давление на фермеров в азиатских странах, на которые приходится около 90% мирового производства риса.

Резкое падение цен на рис началось после того, как Индия отменила последние экспортные ограничения, введенные еще в 2022 году. В частности, из-за этого экспортная цена на индийский рис парбоилд опустилась до самого низкого уровня за последние 22 месяца. Снизились цены и на смежных рынках - в Таиланде цены упали до трехлетнего минимума, а во Вьетнаме – почти до пятилетнего минимума.

После снижения почти на треть от прошлогодних пиковых показателей, цены стабилизировались. Впрочем, дальнейший рост будет сдерживаться избытком предложения на рынке.

"Даже после существенного удешевления мы не ожидаем роста цен. Перепроизводство, вероятно, помешает любому повышению", – утверждает президент Ассоциации экспортеров риса Индии прокомментировал Кришна Рао.

В ассоциации прогнозируют, что до конца 2025 года цены на рис с содержанием битого зерна 5% будут держаться в пределах $10 вокруг отметки $390 за тонну.

"Цены будут оставаться стабильными, если только муссон не повлечет неожиданных изменений в производстве", – отметил исполнительный директор ведущей индийской компании-экспортера Satyam Balajee Химаншу Агравал.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО - Food and Agriculture Organization, FAO), ожидается, что в 2024-2025 году мировое производство риса вырастет до рекордных 543,6 млн метрических тонн. В предыдущем году было произведено 535,4 миллиона тонн. Но по оценкам организации, общий объем мировых поставок риса оценивается на уровне 743 млн тонн, тогда как спрос на этот продукт составит лишь 539,4 млн тонн.

Вместе с тем в Индии, на которую приходится 40% мирового производства риса, Ассоциация экспортеров риса ожидает роста экспорта почти на 25% по сравнению с прошлым годом – до рекордных 22,5 млн метрических тонн.

Когда индийский дробленый рис снова попал на мировые рынки в марте, спрос подогревался слабой рупией - тогда индийская валюта торговалась около 87,2 рупий за $1. Впрочем, с тех пор она восстановилась до 84,55 рупий за $1, а валюты других стран-экспортеров также укрепились, что предотвратило дальнейшее падение мировых цен на рис.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в марте мировые цены на сахар также снизились. Среднее значение Индекса цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО - Food and Agriculture Organization, FAO) составило 116,9 пункта, что на 1,6 пункта (1,4%) ниже уровня февраля. Среди причин – ослабление спроса.

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