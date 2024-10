В Канаде продадут монету почти за $2 млн: как она выглядит

В Канаде собираются продать золотую монету весом в 10 килограммов. Несмотря на номинальную стоимость в 100 тысяч долларов, по предварительной оценке монету могут продать за $1,4-1,8 млн.

Как сообщает Vancouver Sun, монета The Dance Screen (The Scream Too) была создана художником Джеймсом Хартом по заказу Королевского канадского монетного двора. Ее выставят на аукционе произведений искусства Heffel.

Вес монеты – 10 килограммов, диаметр – 18 см, а изготовлена она из чистого золота. Номинальная стоимость монеты составляет $100 тысяч, но благодаря художественной составляющей ее истинная цена гораздо больше – по предварительной оценке это от $1,4 млн до $1,8 млн.

Изображение на монете повторяет другую работу Харта – резьбу на кедровом дереве 4,75 метра на 3,2 метра. Ее можно увидеть Художественном музее Одена в городе Уистлер. Чтобы повторить ее в монете, Харт совместно с художниками Монетного двора придал прямоугольной работе круглую форму.

Выпуск монеты The Dance Screen (The Scream Too) Королевский канадский монетный двор заказал в 2015 году. Но тогда планировалось, что она будет весить 5 килограммов и будет выполнена из серебра, но позже ее предложили отлить из золота.

На аверсе монеты изображен король Карл III работы канадского художника Стивена Розати. Джеймс Харт выбрал его, так как познакомился со своей супругой на открытии принцем Чарльзом скульптуры Билла Рида "Ворон и первые люди" в Музее антропологии в 1980 году.

