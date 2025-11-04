В Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что общая сумма банковских вкладов украинцев превысила полтора триллиона гривень, так что можно считать, что у нас на каждого, включая новорожденных или пенсионеров и не исключая тех, кто зарубежом или в оккупации, приходится в среднем вкладов на почти 1000 долларов.

Видео дня

Интересно, что 98 процентов вкладчиков имеют вклады до 5000 долларов (в эквиваленте), то есть – с учетом курса евро/доллар – от нуля до примерно среднерумынской зарплаты за 4 месяца или среднеэстонской за менее 2,5 месяцев.

(Кстати, средний вклад ФЛП при этом в чуть ли не 4 раза превосходит средний вообще, и это, понятно, совершенно ожидаемо.)

Поскольку суммы, таким образом, не настолько уж заоблачны, они, как правило, размещены в банках на условиях, понятно,депозитов до востребования и даже хранятся в гривнях в почти в 2 раза большей общей массе, чем в валюте.

Между прочим, такая слишком доверчивая игра с собственными деньгами, весьма, по-моему, рискованна. Валюта в Украине имеет привычку расти скачкообразно, причем когда таки растет, то уже где-то в полтора раза практически сразу (если к этому не подключается тайно еще и начальство банковской системы): 5,5 – 8 – 12 –

[18 пропустили, ибо тогда была сумасшедшая специгра "Гонтаревская", при которой в конце февраля-2015 на черном рынке доллар успешно продавался по 40 грн – такое тогда было искусственно организованное на панике "воспоминание о будущем" (кто знал заранее- неизвестно, кто ответил – никто)]

– 27 – 40. И все остальное время многоуважаемая СКВ нагло и коварно делает вид, что относительно стабильна, так что о ближайшем головокружительном прыжке она простых вкладчиков не предупреждает.

[А вот в Америке, к примеру, биржевыми колебаниями занимается лично Трамп, соответственно "регулируя" неожиданности (для прочих) своими прекрасными заявлениями, хотя у непревзойденных мастеров банковского дела ему, бедному, еще учиться и учиться, так что он вынужден "регулировать" курс лишь определенных акций или крипты, но не доллара или евро. Мешают, видите ли, знаменитые системы сдерживания и противовесов типа какой-то там ФРС, однако же Украина от этих западных условностей свободна.]

Ну а сегодняшние 42 (еще совсем недавно – стабильные "сорок полтора") умножить на полтора будет… будет… не умножается.

Отмечу: руководство НБУ вопросов у меня сейчас не вызывает. Немного вызывают вопросы лишь война и союзники.