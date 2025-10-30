Такого в Украине не было уже три года: депозиты в банках аномально выросли

Несмотря на то, что в Украине четвертый год продолжается война, в банках растут объемы вкладов. За месяц этот показатель увеличился более чем на 23 млрд грн, а с начала года – на 123,2 млрд грн, больше всего за последние 3 года.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он назвал это свидетельством высокого доверия населения к банковской системе.

Всего по состоянию на начало октября украинцы хранили в банках 1,515 трлн грн – это на 23,4 млрд больше, чем в сентябре. Причем почти вдвое больше хранится в национальной валюте:

на гривневых депозитах – 998 млрд грн (+21,1 млрд грн к сентябрю);

(+21,1 млрд грн к сентябрю); на вкладах в иностранной валюте – 517,4 млрд грн (+2,3 млрд грн).

Таким образом, на гривневые вклады приходится 65,9% от всех депозитов, а на валютные – только 34,1%. В целом за 3 квартала 2025 года увеличились на 123,2 млрд грн (с 1,392 трлн грн в январе) – это стало самым большим ростом денег на депозитах в аналогичные периоды за последние 3 года.

По типу расторжения преобладают депозиты "до востребования" – 70,4%. Срочных вложений – соответственно 29,6%, среди них:

до 3 месяцев – 17,2%;

от 3 до 6 месяцев – 7%;

от 6 месяцев – 4,6%;

более года – 0,8%.

"О чем свидетельствуют эти данные? То, что украинцы держат деньги именно в гривне, указывает – люди не ждут резкой девальвации. А то, что большинство вкладов – "до востребования", означает осторожность, но именно внутри системы, а не вне ее. Для страны в условиях войны такие показатели указывают на доверие к банкам, а вместе с тем – на устойчивость финансовой системы", – констатирует Гетманцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году украинцы стали значительно активнее занимать деньги у банков. Общая сумма кредитов за первые семь месяцев выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,23 трлн. Впрочем, сумма депозитов более чем вдвое превышает этот показатель, а темпы роста предоставления кредитов в валюте существенно замедлились.

