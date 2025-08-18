Украинцев обманывают в супермаркетах: как сохранить свои деньги

В некоторых супермаркетах и других торговых заведениях покупателей могут намеренно вводить в заблуждение при взвешивании товаров. Чаще всего для этого применяются весы, которые не прошли обязательной проверки. Однако подобная практика является прямым нарушением потребительских прав, а потому покупатели имеют право подавать жалобы в соответствующие органы.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили, что с жалобой можно обращаться в:

Госпродпотребслужбу.

Суд.

"Если вам не подтвердили исправность измерительного прибора, вы можете обратиться в соответствующие органы. Так как ваши права потребителя нарушены", – говорится в сообщении.

Что нужно проверить, чтобы не быть обманутым в супермаркете

В то же время, напоминают эксперты, покупая продукты на вес, стоит обязательно проверять наличие поверочного клейма на весах. Если его нет, покупатель вправе затребовать у продавца документы, подтверждающие прохождение прибором плановой поверки.

Если же, отмечается, речь идет о рынке, то в случае сомнений следует обращаться к администрации – чтобы та предоставила измерительные приборы. Согласно установленным правилам торговли, именно она обязана обеспечивать продавцов исправными и проверенными средствами измерительной техники.

Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров

В то же время, сообщили в Госпродпотребслужбе, украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны производить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ от этого является нарушением законодательства. Там отметили:

товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки;

если продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.

Обмен товара производится, если он не использовался, а кроме того, сохранены:

его товарный вид;

потребительские свойства;

пломбы;

ярлыки;

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

