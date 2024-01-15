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Супермаркеты хитрят с акционными товарами: какую уловку используют

Роман Костюченко
Рынки и компании
1 минута
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Супермаркеты хитрят с акционными товарами

Магазины и супермаркеты обязаны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции. Надписи же об обратном, которые в торговых точках размещают рядом с указанием о проведении акции, противоречат нормам действующего законодательства.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: согласно законодательству, "потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен", если товар не удовлетворил его по:

  • форме;
  • габаритам;
  • фасону;
  • цвету;
  • размеру;
  • по другим причинам не может быть использован по назначению.

"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении.

Когда можно обменять товар

При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранены:

  • его товарный вид;
  • потребительские свойства;
  • пломбы;
  • ярлыки;
  • расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Есть исключения

Впрочем, отмечают эксперты, вышеперечисленное не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172. Это, среди прочего:

  • парфюмерно-косметические изделия;
  • перьяно-пуховые изделия;
  • детские игрушки мягкие;
  • зубные щетки;
  • аппараты для бритья и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в украинских супермаркетах кассиры могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – под предлогом того, что нечем давать сдачу. Однако такие действия являются нарушением законодательства о защите прав потребителей, а потому в такой ситуации следует подавать жалобу.

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