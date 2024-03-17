Супермаркеты хитрят с акционными товарами: какую используют уловку
Надписи типа "Акционный товар возврату и обмену не подлежит", которые в торговых точках размещают рядом с указанием о проведении акции, противоречат нормам действующего законодательства. А потому супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции.
Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: согласно законодательству, "потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен", если товар не удовлетворил его по:
- форме;
- габаритам;
- фасону;
- цвету;
- размеру;
- по другим причинам не может быть использован по назначению.
При этом, напомнили эксперты, время для обмена ограничено. У покупателя для этого есть 14 дней без учета дня покупки.
Впрочем, в этом правиле есть исключение – и срок может быть увеличен. Однако только, если это сделает сама торговая точка.
"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении.
Условия для обмена товара
При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранены:
- его товарный вид;
- потребительские свойства;
- пломбы;
- ярлыки;
- расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.
Обменять можно не все
Впрочем, отмечают эксперты, вышеперечисленное не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172. Это, среди прочего:
- парфюмерно-косметические изделия;
- перьяно-пуховые изделия;
- детские игрушки мягкие;
- зубные щетки;
- аппараты для бритья и пр.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кассиры в супермаркетах могут отказаться принимать те или иные купюры – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Такое же может произойти и с монетами. Однако подобное поведение кассиров является нарушением нарушением законодательства о защите прав потребителей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!