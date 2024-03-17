Супермаркеты хитрят с акционными товарами: какую используют уловку

Надписи типа "Акционный товар возврату и обмену не подлежит", которые в торговых точках размещают рядом с указанием о проведении акции, противоречат нормам действующего законодательства. А потому супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать назад непродовольственные товары, даже если те были проданы по акции.

Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: согласно законодательству, "потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен", если товар не удовлетворил его по:

форме;

габаритам;

фасону;

цвету;

размеру;

по другим причинам не может быть использован по назначению.

При этом, напомнили эксперты, время для обмена ограничено. У покупателя для этого есть 14 дней без учета дня покупки.

Впрочем, в этом правиле есть исключение – и срок может быть увеличен. Однако только, если это сделает сама торговая точка.

"Покупатели делают покупки, несмотря на привычную надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако следует отметить, что такая отметка противоречит нормам действующего законодательства. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом", – говорится в сообщении.

Условия для обмена товара

При этом подчеркивается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранены:

его товарный вид;

потребительские свойства;

пломбы;

ярлыки;

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Обменять можно не все



Впрочем, отмечают эксперты, вышеперечисленное не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 19.03.1994 г. №172. Это, среди прочего:

парфюмерно-косметические изделия;

перьяно-пуховые изделия;

детские игрушки мягкие;

зубные щетки;

аппараты для бритья и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кассиры в супермаркетах могут отказаться принимать те или иные купюры – под предлогом того, что им нечем давать сдачу. Такое же может произойти и с монетами. Однако подобное поведение кассиров является нарушением нарушением законодательства о защите прав потребителей.

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