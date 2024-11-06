Суд заблокировал сомнительную продажу недр большим санкционным карьером: к делу привлекли СБУ и ОГП

Хозяйственный суд Киева запретил Государственной службе геологии и недр заменять владельца специального разрешения, предоставленного подсанкционному АО "Коростенский карьер" для добычи гранитов Коростенского (Стремигородского) месторождения. Также запрещено вносить изменения в соглашение об условиях пользования недрами и в реестр специальных разрешений. Таким образом, суд заблокировал продажу недр компании с уставным капиталом в 100 грн. Кроме того, СБУ и Офис генпрокурора дадут свою оценку продаже этих спецразрешений группы UNIGRAN во время действия санкций СНБО.

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Об этом сообщают Nadra Info. Там напомнили:

Ранее спецразрешение "Коростенского карьера" (одно из предприятий группы UNIGRAN находящегося под санкциями Игоря Наумца) было отчуждено в пользу ООО "Новел Пром".

"На момент купли-продажи уставный капитал покупателя составлял 100 грн", – говорится в сообщении

Вскоре "Новел Пром" попыталась перепродать разрешение на ООО "Коростенская добывающая компания". При этом отчуждение права пользования Коростенским (Стремигородским) месторождением обжаловала кипрская компания E.S.Mining Company Limited.

"В дополнение к просьбе отменить продажу спецразрешения на Коростенское (Стремигородское) месторождение гранитов, E.S.Mining Company Limited подала заявление об обеспечении иска – чтобы запретить Госгеонадрам завершить отчуждение", – рассказали аналитики.

При этом подчеркивается: представители кипрской компании заявили суду, что она является мажоритарным акционером "Коростенского карьера". Руководитель которого "продал спецразрешение без ведома и вопреки интересам владельца компании", ведь "отчуждение месторождения лишает общество права на извлечение прибыли от собственной деятельности на 100%".

"К тому же, по мнению E.S.Mining Company Limited, продажа спецразрешения является значительной сделкой в ​​понимании статьи 106 Закона Украины "Об акционерных обществах", а следовательно, его совершение могло произойти не иначе, как на основании решения общего собрания акционеров. В свою очередь, такое собрание не проводилось и не могло быть проведено из-за введения санкций Указом Президента Украины от 12.05.2023 №279/2023, которым запрещено E.S.Mining Company Limited временно пользоваться активами – акциями АО "Коростенский карьер", – объяснили авторы материала.

Отчуждал же "Коростенский карьер" спецразрешение в пользу "Новел Пром", отмечается, за 1 млн грн – с разбивкой оплаты на два платежа по 50%. При этом компания-продавец, сообщается, убеждала суд, что:

Эта сумма договора не выходит за пределы 10% стоимости активов АО "Коростенский карьер" по данным последней годовой отчетности.

В связи с этим продажа "не нуждалась в одобрении общим собранием акционеров и/ или наблюдательным советом общества".

"В свою очередь, представитель E.S.Mining Company Limited указал на то, что реальная стоимость спорного разрешения составляет около 50 млн.грн, а следовательно, сделка является значительной", – отмечается в материале.

В то же время, подчеркивается, E.S.Mining Company Limited попыталась запретить Госгеонадрам вносить изменения в спецразрешение. Однако первая такая попытка оказалась неудачной – 14 октября 2024 года суд вернул заявление об обеспечении иска без рассмотрения.

После этого – во время заседания 30 октября – суд, отмечается, "особое внимание уделил журналистскому расследованию, посвященному выводу активов группы UNIGRAN на новых собственников во время действия санкций СНБО". И хотя изложенное в расследовании суд не счел фактами и бесспорными доказательствами, "совпадение показанного в сюжете с изложенными выше обстоятельствами заставляет суд признать необходимость блокирования последующих переоформлений владельцев спорного специального разрешения для разрешения спора по существу".

"А ввиду того, что в рамках рассмотрения данного спора необходимо будет решение вопроса распространения санкций СНБО на имущество АО "Коростенский карьер" в аспекте их нарушения отчуждением специального разрешения, а также, что такое отчуждение может быть частью схемы выведения имущества из-под санкций. суд посчитал необходимым привлечь к участию по данному делу в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований по предмету спора, на стороне истца Офис Генерального прокурора и Службу безопасности Украины как органы, на которые возложены обязанности контроля за соблюдением санкций", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, владельцы украинских добывающих предприятий, у которых есть доля России или ее резидентов, продолжают спасать свой бизнес в Украине, несмотря на санкции. Среди "предприимчивых" – олигарх Вадим Новинский и бизнесмен Игорь Наумец, которого разоблачали в прямых связях с РФ.

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