Суд встал на сторону россиян: в Казахстане отменили взыскание 1,4 млрд долларов с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза"

Суд в Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) в Казахстане отменил взыскание 1,4 млрд долларов с российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза". В итоговом решении судья указал на отсутствие у МФЦА юрисдикции для признания и исполнения соответствующего арбитражного решения Международной торговой палатой (ICC).

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Об этом сообщает Forbes Kazakhstan. Там отметили: отмененное таким образом судебное решение открывало для "Нафтогаза" возможность добиваться принудительного взыскания средств с российской компании на территории Казахстана.

"Ключевым вопросом стало толкование норм Конституционного закона о МФЦА – в частности, статей 13 и 14, определяющих пределы юрисдикции суда. Лорд Фолкс (судья МФЦА. – Ред.) подчеркнул, что юрисдикция суда носит исключительный характер и строго ограничена перечнем категорий споров, прямо указанных в законе", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, суд отдельно отметил, что при вынесении первоначального решения дело рассматривалось без участия и предварительного уведомления "Газпрома", при пересмотре были заслушаны аргументы обеих сторон.

Что предшествовало

Спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" берет начало в контрактах на поставку и транзит газа, подписанных в 2009 году. После 2014 года стороны неоднократно обращались в международный арбитраж, в том числе в Стокгольме.

В то же время, После начала полномасштабной войны и оккупации части территорий в мае 2022 года транзит через точку входа "Сохранивка" стал невозможным. Несмотря на это, украинская сторона продолжила предоставлять услуги через пункт "Суджа", однако "Газпром" отказался полностью оплачивать транспортировку газа.

В июне 2025 года арбитражный трибунал признал "Газпром" полностью ответственным за нарушение контракта и обязал российскую компанию выплатить долг, проценты и арбитражные расходы. А в январе 2026 года Федеральный трибунал Швейцарии отклонил попытку "Газпрома" обжаловать это решение.

Позже – 15 мая 2026 года – судья Эндрю Спинк в Казахстане удовлетворил иск украинской компании о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, вынесенного ICC. Однако теперь это решение отменено.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, 6 июля Россия нанесла массированные удары по газодобывающим объектам в Харьковской области. По одному из объектов в регионе ударили уже второй раз за день, его работа была остановлена. Цель таких действий агрессора – сорвать подготовку к отопительному сезону в Украине.

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