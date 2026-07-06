Россия нанесла удар по газодобыче в Украине: работа объекта остановлена

Россия 6 июля нанесла массированные удары по газодобывающим объектам в Харьковской области. По одному из объектов в регионе ударили уже второй раз за день, его работа была остановлена. Цель таких действий агрессора – сорвать подготовку к отопительному сезону в Украине.

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Об этом сообщили в группе "Нафтогаз". Атака все еще продолжается, поэтому оценка последствий будет проведена позже.

"В результате удара на одном из объектов возник пожар. К сожалению, пострадал один работник. Ему оказали домедицинскую помощь, сейчас он госпитализирован. Через некоторое время россияне нанесли повторный удар, пытаясь причинить еще большие разрушения... Работа атакованного объекта остановлена", – говорится в сообщении.

Атаки продолжаются уже третий день подряд, свидетельствует сообщение главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого в Facebook. По его словам, по состоянию на 5 июля РФ уже два дня целенаправленно била по добывающим объектам группы. 6 июля атаки продолжились.

"Под ударами сразу целый ряд объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. Враг атакует производственные предприятия дронами различного типа, в том числе реактивными. Обстрел продолжается практически непрерывно с вчерашнего утра. На ряде добывающих объектов возникли масштабные пожары. Имеются значительные разрушения, работа оборудования остановлена. Благодаря принятым мерам безопасности сотрудники не пострадали. Определить масштаб разрушений пока невозможно. Оценка последствий возможна только тогда, когда это позволит ситуация с безопасностью", – отмечал Корецкий.

Он считает, что цель оккупантов – лишить Украину возможности добывать газ. И, как следствие, – сорвать подготовку к зиме.

Будут ли отключения газа

На данный момент никаких ограничений газоснабжения нет и они не планируются ни в Харьковской области, ни в каком-либо другом регионе Украины. В компании подчеркивают, что, несмотря на регулярные атаки со стороны России на газовую инфраструктуру, все потребители обеспечиваются природным газом в полном объеме.

Газотранспортная система работает в штатном режиме, а специалисты постоянно устраняют последствия повреждений, вызванных вражескими ударами. Поэтому любые заявления о массовых или плановых ограничениях газа для населения являются безосновательными.

Как сообщал OBOZ.UA, тарифы на газ в Украине также могут измениться только в случае окончания полномасштабной войны. В правительстве уже готовятся к пересмотру цен, однако пока нет даже приблизительного представления о том, каким должен быть тариф.

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