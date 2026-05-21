Суд в Австрии стал на сторону Ощадбанка в деле против Березы из-за "венгерского кейса": что известно

Коммерческий суд Вены (Австрия) принял предварительное решение в пользу Ощадбанка по делу о защите деловой репутации, связанной с так называемым "венгерским кейсом". Речь идет о заявлениях бывшего народного депутата Борислава Береза относительно перевозки банком наличности и ценностей через территорию Венгрии.

Видео дня

Как сообщили в пресс-службе банка, суд удовлетворил заявление об обеспечительной мере, поданное по месту постоянного проживания ответчика, то есть Березы, в Австрии. Согласно постановлению, Береза должен:

воздержаться от дальнейшего распространения обвинений в отношении банка и его должностных лиц;

удалить предыдущие публикации, в частности в соцсетях.

За нарушение постановления ответчику может грозить штраф до 100 тыс. евро за каждый случай нарушения. Средства в таком случае уплачиваются в бюджет Австрии.

В Ощадбанке объяснили, что предварительный судебный запрет предусмотрен законодательством Австрии как механизм оперативной защиты репутации и недопущения дальнейшего распространения недостоверной информации.

Следующим шагом станет подача основного иска о защите деловой репутации в австрийском суде. Банк планирует добиваться окончательного судебного запрета на распространение недостоверной информации и компенсации судебных расходов.

Также банк уведомил администрации Facebook и Telegram о решении суда в соответствии с требованиями Европейский Союз и закона Digital Services Act, чтобы обеспечить принудительное удаление спорных публикаций, если этого не сделает сам ответчик.

Что заявлял Береза о "венгерском кейсе"

Борислав Береза публично заявлял, что через инкассаторские автомобили Ощадбанка якобы могла работать схема "теневого" вывода валюты и золота за границу. Он утверждал, что бронированные авто ездили по маршруту через Австрию и Сербию, а на территории Украины якобы могла происходить подмена наличных.

Также Береза заявлял о якобы причастности к этой логистике должностных лиц Офиса президента и НБУ. Отдельно он обращал внимание на то, что Ощадбанк, по его словам, "использовал другую схему доставки наличных, чем другие крупные банки". По состоянию на утро 21 мая эти сообщения в его Facebook уже удалены.

Банк назвал эти утверждения ложными и вредящими деловой репутации. В Ощадбанке отметили, что перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения с Raiffeisen Bank International. По данным банка:

груз оформили в соответствии с международными таможенными правилами и транспортными процедурами ;

; упаковка денег и золота соответствовала регуляторным требованиям;

Ощадбанк имеет действующую лицензию на международные перевозки от Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;

во время войны такие перевозки осуществляются исключительно наземным транспортом;

средства перевозились из Вены в Украину транзитом через Венгрию для обеспечения наличного обращения в стране.

В банке также подчеркнули, что законность перевозки подтверждается тем, что венгерская сторона вернула сотрудников банка, инкассаторские автомобили, а также средства и ценности без предъявления каких-либо обвинений.

Что предшествовало

5 марта в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского Ощадбанка вместе с семью сотрудниками, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота из австрийского Raiffeisen Bank International в Украину. Владимир Зеленский тогда назвал это неприкрытым грабежом.

Но уже на следующий день инкассаторов отпустили, а 12 марта передали и автомобили. Впрочем, наличные и золото Венгрия вернули только через 2 месяца спустя.

Налоговая и таможенная полиция Венгрии открыла уголовное производство против украинских инкассаторов Ощадбанка по подозрению в отмывании денег. Тогда же им запретили въезд в Шенген.

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы его политсилы на парламентских выборах заявил о намерении инициировать проверку материалов следствия, на основании которых правительство его предшественника Виктора Орбана конфисковало средства Сбербанка. "Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости", – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Венгрия отменила санкции против инкассаторов Ощадбанка. Их, в частности, перестали считать угрозой нацбезопасности стране, а значит аннулировали решение о депортации и трехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!