Страны ЕС покупают беларуское растительное масло, которое пьет Лукашенко: продукт делают из украденного у Украины сырья

Беларуская компания "Агропродукт", имеющая связи с властями страны, использует вывезенный с временно оккупированных территорий Украины рапс для производства масла и продажи его в страны Европейского Союза (ЕС), в частности в Литву и Латвию. В 2024 году в эти страны было поставлено приблизительно по 50 тыс. тонн рапсового масла исключительно от "Агропродукта".

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Об этом сообщают "Схемы". Отмечается:

Рапс Беларусь получала из временно оккупированной части Херсонской области.

Масло именно из этого рапса дегустирует перед камерами Александр Лукашенко, а также призывает производить его еще больше и продавать Европе.

При этом подчеркивается: в 2023 году из оккупированной части Херсонщины в Беларусь вывезли почти 5 тыс. тонн семян рапса. А получили сырье 5 компаний, среди которых и "Агропродукт".

"Соучредительницей предприятия является беларуская компания "Транзит-Авто 2003". Ее владелец Алексей Шведов регулярно посещал Украину вместе с Александром Зайцевым, сотрудником Управления делами президента Беларуси, а также с экс-губернатором Брестской области Константином Сумаром, который называл Лукашенко "чуть выше Бога". Директор "Агропродукта" Олег Теслюк в одном из интервью хвастался связями во властных структурах, отметив, что его "просьбы будут рассмотрены", – говорится в материале.

В 2023 году Украина ввела санкции против "Транзит-Авто 2003". Причиной стала ее помощь российской армии в перевозке военной техники и солдат. Однако, как отмечается, основанный ею "Агропродукт" не находится в санкционных списках ни ЕС, ни Украины. А потому "имеет право беспрепятственно поставлять продукцию в Европу".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планирует открыть таможенный пункт пропуска в морском порту оккупированного Бердянска. Его хотят задействовать для ускорения нелегального экспорта зерна, украденного у Украины.

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