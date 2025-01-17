Россия собирается быстрее вывозить украденное в Украине зерно за границу: оккупанты в Бердянске придумали план

Россия планирует открыть таможенный пункт пропуска в морском порту оккупированного Бердянска. Его хотят задействовать для ускорения нелегального экспорта зерна, украденного у Украины.

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О таком решении говорится в письме вице-премьера РФ Виталия Савельева главе Кремля Владимиру Путину от 12 декабря 2024 года, сообщили российские СМИ 17 января 2025-го. В документе отмечается, что предложение внес еще в октябре 2024-го гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.

"Савельев пишет, что правительство вместе с оккупационной администрацией Запорожской области начали прорабатывать вопрос размещения сотрудников государственных контрольных органов в порту. На письме стоит резолюция президента: "Согласен". Доклад об исполнении указания должен быть представлен Путину до 8 августа 2025 года", – сообщают росСМИ.

Еще летом 2024 года Балицкий лично написал Путину письмо, в котором жаловался, что таможенное оформление экспортных грузов, проходящих через порт Бердянска, осуществляется в Краснодарском крае. Тогда Балицкий заявлял, что это "кратно увеличивает время выхода товаров из Запорожской области, а также растут расходы на их транспортировку".

После создания пункта пропуска в оккупированном порту Бердянска россияне смогут оформлять таможенные документы на месте, что даст возможность оккупантам отправлять прямые рейсы в иностранные порты. Кроме того, по словам Балицкого, появится возможность привлекать флот под иностранными флагами.

Напомним, еще осенью 2024 года Россия вернулась к активному зерновому террору, атаковав ракетами суда с зерном в Черном море. Таким образом РФ пыталась уменьшить конкуренцию на зерновых рынках, чтобы еще дороже продавать краденное в Украине зерно.

"Только через порт Мариуполя в этом году (по состоянию на октябрь-2024. – Ред.) враг вывез более 180 тыс. тонн украденного украинского зерна. Происходит ограбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну", – заявлял тогда премьер-министр Денис Шмыгаль.

В целом, как подсчитывал The Wall Street Journal в августе-2024, Россия и ее партнерыпродали ворованное с оккупированных территорий Украины зерно на сумму около 1 млрд долларов. Общая же стоимость украденного россиянами зерна может достигать более 6 млрд долларов,.

Издание отмечало, что оккупанты используют несколько методов для получения этого зерна. В частности принудительное изъятие урожаев или скупку их по минимальным ценам у местных фермеров.

Экспорт же в основном происходит с помощью малых судов или через сухопутные пути. В частности, в первой половине 2024 года из Мариуполя отправили 15 кораблей с более 80 тысяч тонн пшеницы в Турцию, несмотря на официальный запрет турецких властей на ввоз зерна из оккупированных украинских терминалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также россияне в прошлом году вывозили украинское зерно в Иран, при этом жалуясь, что его недостаточно. В частности, зерно с Луганщины перевозили поездами в Каспийское море, а уже оттуда поставляли в ближневосточную страну.

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