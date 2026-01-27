В стране ЕС "передумали" лишать выплат беженцев из Украины: к чему готовиться

В Чехии не планируют полностью отменять гуманитарную помощь для беженцев из Украины, которые выехали из-за войны. Зато условия выплат будут пересмотрены – в частности для предотвращения злоупотреблений.

Об этом, как сообщает Around Prague, об этом заявил министр труда и социальных дел Алеш Юхелка. Он напомнил, что финансовую помощь украинским гражданам корректировали уже трижды – этом году ее пересмотрят в четвертый раз, чтобы повысить адресность и предотвратить злоупотребления.

Что предшествовало

Таким образом министр отреагировал на заявления лидера партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамуры, который выступил за полное прекращение социальных выплат украинца – их хотели отменять беженцам, совершающим зарубежные поездки. Он назвал действующую систему поддержки украинских граждан слишком мягкой, поэтому Чехия может последовать примеру некоторых других стран Европейского Союза и отменили выплаты.

"Граждане жалуются, что украинцы ездят в отпуск, но одновременно пользуются здесь условиями временной защиты и получают разнообразную поддержку и льготы", – сказал Окамура.

Предшественник Юхелки, экс-министр труда и социальных дел Мариан Юречка, уверяет, что гуманитарная помощь в Чехии является жестко целевой и направлена прежде всего на уязвимые группы, в частности семьи с детьми. По его словам, чешская система поддержки остается одной из самых жестких в регионе, поскольку украинские беженцы:

не интегрированы в общую систему социального обеспечения;

не имеют доступа к некоторым видам выплат, доступных в соседних странах.

Выплаты украинским беженцам

По данным Евростата, по состоянию на конец ноября в Чехии было зарегистрировано более 390 тыс. украинских беженцев, из них 80 тыс. получали выплаты от государства. В частности им предоставляется такая поддержка:

в первые пять месяцев – 4860 крон для взрослого и 3490 крон для ребенка ;

; впоследствии выплаты могут уменьшаться в зависимости от доходов.

В правительстве Чехии планируют сохранить эту помощь, но она будет точнее настроена под реальные потребности, с акцентом на контроль и справедливое распределение.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после 4 марта 2027 года ЕС отменит временную защиту для украинцев. Местные институты уже четко дали понять: после 2027 года механизм временной защиты для украинцев прекратит действие. Это означает, что автоматическое право на проживание исчезнет и каждому придется индивидуально решать относительно дальнейшего пребывания в ЕС.

