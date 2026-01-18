Украина выиграла Стокгольмский арбитраж не благодаря газовым контрактам 2009 года, а вопреки им, ведь сами соглашения закладывали риск проигрыша более 100 млрд долларов из-за завышенных цен на газ и заниженного транзитного тарифа. Решение суда стало результатом работы юристов "Нафтогаза" и признания контрактных условий чрезмерно обременительными, а не доказательством качества договоренностей, к которым была причастна Юлия Тимошенко.

Об этом пишет украинский экономист и финансист Юрий Витренко. В своих публичных комментариях он прямо называет это частью целенаправленной пиар-кампании и предостерегает, что вокруг Стокгольмского арбитража уже накоплено достаточно мифов, и их дальнейшее тиражирование только искажает реальную картину.

Его позиция – выигрыш Украины произошел не "благодаря", а скорее "вопреки" газовым контрактам 2009 года. По словам Витренко, ключевое, о чем обычно умалчивают сторонники версии об "идеальных контрактах", – это масштабы рисков, которые они закладывали. Именно "Газпром" первым обратился в арбитраж с требованием взыскать с Украины долги за газ, причем по ценам, значительно выше среднеевропейских.

Впоследствии российская сторона добавила еще одно требование – взыскания средств по принципу "бери или плати". Все эти претензии имели четкое юридическое основание в самих контрактах. В документах прямо были прописаны:

жесткие обязательства Украины по принципу "бери или плати";

формула цены, которая автоматически делала газ для Украины дороже европейского рынка;

отсутствие симметричного принципа "качай или плати" в транзитном контракте;

заниженный тариф на транзит, который не покрывал реальных экономических затрат.

Как отмечает Витренко, по совокупности этих условий Украина имела реальный риск проиграть в арбитраже более 100 миллиардов долларов. Именно такая сумма могла набежать до конца действия контракта только по положению "бери или плати".

Решение Стокгольмского арбитража часто подают как подтверждение "мудрости" контрактов 2009 года. Однако реальное содержание вердикта говорит об обратном. Арбитражный трибунал отказал "Газпрому" в удовлетворении ключевого требования не потому, что контракты были справедливыми, а потому, что такое условие является чрезмерно обременительным и кабальным.

Фактически суд признал, что заставлять сторону выполнять "неразумно чрезмерные" обязательства – невозможно. Как иронично замечает Витренко, если кто-то считает взятие на себя таких условий признаком качественного управления, то это вопрос уже не к экономистам.

Юрий Витренко обращает внимание и на более широкий контекст. Именно газовые контракты 2009 года в значительной степени обусловили дальнейшие политические решения и "Харьковские соглашения", и отказ от евроинтеграции в 2013 году. Тогдашнее руководство страны не верило, что Украина способна выиграть арбитраж, и искало компромиссы с Россией, исходя из условий этих соглашений.

В то же время Витренко отмечает, что было бы неправильно сводить всю ответственность только к Юлии Тимошенко. Контракты заключались в чрезвычайно сложных условиях, и к этому процессу былипривлечены различные политические и бизнес-игроки.

Свою долю ответственности, по его словам, несут и бывший президент Виктор Ющенко, и его администрация, и тогдашний глава "Нафтогаза" Олег Дубина, и ряд влиятельных лиц, связанных с "РосУкрЭнерго". Формально контракты подписывала не Тимошенко, а руководители "Нафтогаза", хотя политические договоренности с Владимиром Путиным вела именно она.

Стоит вспомнить и технический уровень подготовки документов. Витренко прямо указывает на роль Андрея Коболева, который в 2009 году был советником руководства "Нафтогаза" и отвечал за проверку контрактов на соответствие европейским нормам. Именно на этом уровне, по его оценке, были допущены критические ошибки, в том числе и те, что впоследствии стоили Украине еще 16 миллиардов долларов в транзитном споре.

Главная угроза, на которую указывает Витренко, — это закрепление в общественном сознании упрощенного и ложного представления о событиях 2009 года. "Важно, чтобы общество делало выводы на основе реального содержания контрактов и фактов, а не политической рекламы", – отмечает экономист.

