Золото снова на пьедестале: такого на рынке не видели со времен COVID

Спрос на золото в денежном эквиваленте во втором квартале 2025 года достиг рекорда $132 млрд – это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в обеспеченные золотом глобальные биржевые фонды (ETF) "притекло" 397 тонн этого металла – это рекорд со времен пандемии COVID-19.

Видео дня

Об этом говорится в отчете Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC). Аналитики подсчитали, что из-за роста геополитической нестабильности, торговых рисков и роста цен золото вернуло себе статус главного защитного актива.

За год спрос на золото вырос на 3% – до 1249 тонн (без учета внебиржевых сделок (OTC) – на 10%, до 1079 тонн), а спрос в деньгах подскочил на 45%. В то же время предложение увеличилось лишь на 3% – до рекордных 909 тонн, хотя переработка осталась на низком уровне.

Как изменился спрос центробанков

Спрос мировых центральных банков на золото остается устойчивым и все еще превышает средний уровень закупок в 2010-2021 годах, когда началась активная диверсификация резервов. Во втором квартале года они приобрели 166 тонн золота, что:

на 21% меньше, чем в прошлом году;

на треть меньше, чем в первом квартале.

Большая часть общего спроса (около 90 тонн) приходится на нераскрытые покупки (когда данные о закупке фиксируются в агрегированной статистике, но детали не публикуются). Из раскрытой статистики крупнейшими покупателями были:

Национальный банк Польши – 19 т;

Государственный нефтяной фонд Азербайджана – 16 т;

Центробанк Казахстана – 16 т;

Центробанк Турции – 11 т;

Центробанк Китая – 6 т;

Центробанк Чехии – 6 т;

Центробанк Кыргызстана – 4 т;

ЦБ Катара, Камбоджи, Ганы, Филиппин, Сербии и Иордании – по 1 т.

Больше всего золота продали Монетарное управление Сингапура (5 т), Центробанк Узбекистана (3 т) и Бундесбанк (1 т).

Рост инвестиций в ETF

Зато чистый приток в "золотые" ETF, составил 397 тонн, что стало лучшим результатом с 2020 года. Всего за квартал "золотые" ETF увеличили свои запасы почти вдвое – на 170 т.

Причем инвестиции в такие фонды выросли во всех регионах без исключения, но наибольший – в Северной Америке. Здесь ETF добавили 73 тонны золота (на $8 млрд), после чего их совокупные запасы достигли отметки в 1857 т. Еще 70 т привлекли азиатские фонды (из них 61 т пришлось на Китай), а 24 т – Европа (больше всего – в Швейцарии (14 т) и Великобритании (4 т). А остальные регионы (в частности Австралия и ЮАР) обеспечили совокупный приток в 4 т.

В общем инвестиции в золотые слитки и монеты во втором квартале 2025 года выросли за год на 11% – до 307 тонн. Таким образом спрос остается выше средних пятилетних уровней, а розничные инвестиции в золото за последнее полугодие достигли максимума с 2013 года.

Прогноз до конца года

Эксперты WGC ожидают, что спрос на золото во втором полугодии 2025 года будет оставаться устойчивым, несмотря на локальные колебания. Инвестиционный интерес к золоту сохранится, хотя темпы притока средств в ETF могут временно замедлиться из-за переоценки доллара и рыночной волатильности. Розничный спрос, особенно в Китае и Индии, может немного ослабнуть после рекордного первого полугодия, но останется выше многолетних средних.

Центральные банки, несмотря на замедление покупок во втором квартале, продолжат аккумулировать золото, переориентируя резервы в сторону защитных активов. Ювелирный спрос, напротив, вряд ли заметно восстановится из-за высоких цен и сдержанного роста доходов. При этом добыча золота будет расти благодаря высоким ценам и расширению производства, а переработка увеличится лишь умеренно.

Сколько стоит 1 грамм золота в Украине

В целом средняя цена золота во втором квартале года выросла на 40% от прошлогодней – до $3280 за тройскую унцию, или $105.45 за 1 грамм. По состоянию на 4 августа Национальный банк установил закупочную стоимость золота на уровне 4386,20 грн за 1 г, а украинские банки продают слитки металла по таким ценам:

ПриватБанк – 6181 грн/г;

Индустриалбанк – 6200 грн/г;

Коминбанк – 6050 грн/г;

Радабанк – 5890 грн/г;

МТБ Банк – 6170 грн/г;

RwSbank – 6470 грн/г.

Кроме того, аналитики финансового конгломерата Citi пересмотрели собственный прогноз относительно котировок на золото. Как сообщает Reuters, теперь они считают, что в течение следующих трех месяцев цена металла вырастет до $3500 за унцию, а в целом стоимость будет держаться в торговом диапазоне $3300-3600. Они объясняют это ухудшением относительно краткосрочных перспектив роста экономики и ситуации с инфляцией в США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что золото впервые в истории обошло евро в резервах центральных банков мира, достигнув доли 20% на конец 2024 года. Отмечается, что это стало следствием геополитического напряжения, рекордных закупок со стороны стран, близких к Китаю и России, и желания уменьшить зависимость от западных валют.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!