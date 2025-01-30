Стоимость популярного в Украине продукта побила рекорд: что будет с ценой дальше

Цены на белокочанную капусту в Украине достигли рекорда – некоторые производители взвинтили цены на этот продукт до 40 гривен за килограмм. Это объясняется и плохими показателями прошлогоднего урожая, и исчерпанием запасов в овощехранилищах.

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Как сообщают аналитики EastFruit, к концу января многие производители распродали большую часть запасов, из-за чего фермеры начали сдерживать продажи качественных овощей. Это подтверждают и оптовые компании, отмечающие общее сокращение предложений капусты на рынке.

При этом на рынке почти не осталось овощей среднего и низкого качества. Отпускные цены на этот овощ в фермерских хозяйствах зависят от качества и объемов партии – они достигают 34-40 грн/кг, что что в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

На этом фоне капуста возглавила рейтинг с самыми высокими ценами среди всех позиций борщевого набора. Также нынешние цены оказались в среднем в 3,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Однако участники рынка в большинстве своем допускают дальнейшее удорожание овоща. Темпы роста цен могут ускоряться по мере сокращения запасов данной продукции в хозяйствах населения.

Цены на капусту в супермаркетах

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость капусты в крупнейших торговых сетях Украины уже заметно превышает закупочные и составляет 50,65 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что белокачанная капуста украинского производства в супермаркетах стоит:

"Фора" – 43,90 грн/кг;

Novus – 49.99 грн/кг;

АТБ – 43,89 грн/кг;

"Эко-маркет" – 43,39 грн/кг;

Varus – 43,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал о рекордных ценах на яблоки в Украине. Эксперты считают, что долго они держаться такими не смогут, поскольку местный потребитель просто не может себе позволить их приобрести. Впрочем, на экспортном рынке высокие цены могут сохраняться долгосрочно.

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