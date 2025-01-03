Цена популярного в Украине продукта бьет рекорды: к чему готовиться в 2025 году

Цены на яблоки в Украине бьют рекорды, но долго сохраняться такими не смогут, поскольку местный потребитель просто не может себе позволить им приобрести. Впрочем, на экспортном рынке высокие цены могут сохраняться долгосрочно.

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Об этом говорится, как сообщает AgroTimes, заявил руководитель компании USPA Fruit Владимир Гуржий. По его словам, частично международные соглашения на поставку яблок уже закрыты, поэтому стоимость фрукта будет постепенно снижаться.

"У многих садоводов сегодня возникает вопрос: высокие ли цены теперь навсегда? Я думаю, что с макроэкономической точки зрения рынок сегодня очень перегрет", – говорит Гуржий.

В этом году цены на яблоки в Украине выросли до самого высокого уровня как минимум за последние 7 лет. Это частично объясняется уменьшением объемов мирового сбора апельсинов, из-за чего выросли цены на сочные концентраты, в том числе яблочные.

К примеру, на агровыставке Anuga-2023 цена на такой концентрат заметно выросла – на $400-500 за тонну. Поскольку некоторые переработчики начали заменять апельсиновую субстанцию яблочной, возник маркетинговый взрыв.

Причем все формы контрактов на растущем рынке заключаются с учетом будущих высоких цен. Поскольку некоторые переработчики понимают, что не смогут выполнить заказы из яблочного концентрата, заключенные ранее, они начали платить садоводам какие-либо средства.

Однако большая часть таких "форвардов" уже закрыта, и поэтому цена будет несколько снижаться, как это уже происходит в Польше.

Цены на яблоки в Украине.

Согласно данным "Минфин", средняя стоимость яблок в крупнейших торговых сетях Украины составляет 25,59 грн/кг. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что яблоки украинского производства продаются в украинских супермаркетах:

"Фора" – 31,90 грн/кг;

АТБ – 27,95 грн/кг;

Novus – 34,99 грн/кг;

Auchan – 29,90 грн/кг;

Varus – 31,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине подешевел картофель. В настоящее время производители продают ее по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (16-20 декабря).

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