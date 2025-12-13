Стоимость мобильной связи для украинских беженцев в Германии изменятся: что будет с роумингом

В Германии отменят плату за использование украинской мобильной связи (роуминг). Беженцы смогут без дополнительной платы пользоваться услугами украинских мобильных операторов. Оператор Vodafone уже объявил о соответствующем соглашении о роуминге с Германией, которое начнет действовать с 16 декабря.

Об этом сообщает Finanzen. Украинцы, которые путешествуют в Германию или проживают там, смогут использовать свои украинские контракты на мобильную связь для просмотра интернета и звонков без дополнительной платы.

И наоборот, немцы в Украине, которые имеют контракт Vodafone, также смогут пользоваться своими смартфонами как всегда, без значительных дополнительных расходов. Deutsche Telekom и O2 запустят услугу 1 января – именно тогда, когда им это будет нужно.

Временно оккупированные Россией территории Украины не получат выгоды от соглашения, поскольку оно касается только украинских операторов связи. Соглашение о роуминге и ранний запуск Vodafone также распространяются на Молдову.

После внедрения 1 января регламента ЕС, который отменит дополнительные сборы за мобильный роуминг, большинство украинцев смогут не платить роуминг.

Напомним, с середины 2017 года люди, проживающие в ЕС, больше не платят дополнительные сборы за роуминг мобильных телефонов во время путешествий в другие страны ЕС. Согласно принципу "Роуминг, как дома", они платят те же тарифы в других странах ЕС, что и дома.

