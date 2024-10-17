Стоимость аренды квартир существенно переписали: сколько стоит снять жилье в Киеве

За 2 года стоимость аренды квартир в Киеве значительно выросла – подорожание составило 60%. К примеру, стоимость съема 1-комнатного жилья в сентябре-2024 установилась на среднем уровне 16 тыс. грн. Причина – относительная стабильность ситуации в городе во время полномасштабной войны.

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Эта стабильность же способствует переезду в столицу большого количества людей, рассказали в большом профильном портале OBOZ.UA. Так, Киев является одним из самых популярных городов в Украине для внутренней миграции.

"Благодаря эффективности противовоздушной обороны в городе и экономической ситуации столица сегодня – один из самых популярных городов для внутренней миграции. Также на ситуацию с арендой в значительной степени повлияло возвращение учебных заведений к офлайн-обучению", – отметили там.

В целом же, подчеркивается, удорожание аренды на 60% за 2 года является маркером того, что, "город живет относительно стабильной жизнью". А спрос на аренду является результатом:

возможности учится и работать в городе;

относительно прогнозируемой экономической ситуации.

Сколько стоит снять квартиру в Киеве

В то же время, отметили аналитики, в сентябре средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляла 16 тыс. грн. Тогда как в сентябре-2022 она находилась на уровне 10 тыс. грн.

Цена аренды 2-комнатной квартиры составила средние 24 тыс. грн. Двумя годами ранее же было 15 тыс. грн.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье

В то же время, рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницком же за 5 500 грн сдают в аренду 4-комнатную квартиру со своеобразным ремонтом: потолки и стены жилья расписаны помпезными картинами на религиозную тематику, а также изображениями быков и пр. В сети же уже спрашивают, течет ли из кранов в квартире кагор, а также, идет ли "в комплекте" с жильем батюшка.

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