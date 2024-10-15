Быки, "иконы" и газовая колонка: в Хмельницком сдают квартиру со странным ремонтом. Видео

В Хмельницком за 5 500 грн сдают в аренду 4-комнатную квартиру со своеобразным ремонтом: потолки и стены жилья расписаны помпезными картинами на религиозную тематику, а также изображениями быков и пр. В сети же уже спрашивают, течет ли из кранов в квартире кагор, а также, идет ли "в комплекте" с жильем батюшка.

Видео дня

Согласно объявлению, квартира оборудована газовой колонкой. А также, среди прочего:

металлопластиковыми окнами;

раздельным санузлом;

стиральной машиной.

Расположено жилье на 5 этаже из 5-ти. Дом находится в районе Дубово – в южной части города.

"Собственник в Ватикан переехал?"

Среди пользователей сети убранство квартиры вызвала неподдельный интерес. Так, одна из них поинтересовалась, течет ли из крана кагор (вино, в народе известное как церковное).

Другой пользователь интересуется, сколько дней нужно поститься перед заездом в жилье.

Еще один – идет ли "в комплекте" с жильем батюшка.

Также в сети интересуются, не переехал ли собственник в Ватикан.

Впрочем, нашлись и те, кто утверждает, что на самом деле, квартира похожа не на церковь, а на всемирно известный французский музей Версаль.

Как сообщал OBOZ.UA, перед заключением же договора об аренде следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!