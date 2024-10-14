Украинцев обманывают при съеме квартир: без какого документа арендовать жилье рискованно

В Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно. Для этого нужно правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья.

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Об этом рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ". Они отметили: также стоит проверять документы на недвижимость.

В целом, отметили аналитики, правильно оформленный договор аренды будет иметь преимущества как для арендатора, так и для арендодателя. В частности, этот документ закрепит четкие условия аренды:

ее срок;

состояние жилья;

размер платы;

порядок прекращения договора.

Кроме того, договор предоставит арендатору возможность претендовать на получение налоговой скидки на аренду жилья. Либо же субсидии по месту фактического проживания.

Что должно быть в договоре

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально подробно прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Сперва нужно проверять документы на жилье

При этом подчеркивается: перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно, если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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