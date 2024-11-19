Стоимость аренды квартир резко переписали: сколько стоит снять жилье в Киеве

В Киеве существенно подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев стоимость съема жилья в столице выросла почти на 7 300 грн – со средних 16 207 до 23 250 грн, или сразу 45% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год снимать жилье в столице стало дороже почти на 6 500 грн, или 37,62%.

А вот за месяц аренда подешевела. Снижение стоимости составило 637 грн, или 2,64%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 13 000 грн – 9,3% объявлений. Также часто встречается цены 17 000 и 20 000 грн – 8,2%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 600 грн. Таких объявлений – 8,5%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 000 и 38 000 грн. Таких объявлений насчитывается по 7,7%.

Где снимать квартиру дешевле всего

Аренда квартир по районам столицы, по данным аналитиков, стоит в среднем 12 500 до 32 491 грн. Т.е. разница между самыми дорогими и самыми дешевыми составляет почти 20 000 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А кроме того, в:

Святошинском – 14 000 грн;

Оболонском , Дарницком – 17 000 грн;

Соломенском – 20 000 грн;

Подольском – 21 150 грн;

Днепровском – 25 422 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 32 491 грн. А также в:

Печерском районе – 31 500 грн;

Голосеевском – 29 016 грн.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье

В то же время, рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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