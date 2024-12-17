В Украине существенно переписали цены на жилье: сколько стоят квартиры в разных регионах
В ноябре 2024 года наибольший рост цен на вторичном рынке недвижимости зафиксирован в Виннице, где медианная цена однокомнатной квартиры выросла до 1775023 грн (+29,3%). Львов занял второе место со средней ценой 2192022 грн (+22,4%). В то же время Харьков и Днепр продемонстрировали снижение стоимости. Основными факторами роста являются миграция, экономическая ситуация и спрос в безопасных регионах.
Об этом OBOZ.UA рассказали эксперты OLX Недвижимость. Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, повлиявших на цены на недвижимость в ноябре:
- экономические факторы: инфляция, прогнозируемая на уровне 5-6% в 2024 году, повлияла на рост стоимости строительных материалов и ремонтных работ. Также немаловажным фактором остается курс гривны к доллару, что напрямую отражается на стоимости импортной продукции;
- миграция населения: из-за ситуации безопасности многие граждане выбирают западные регионы для постоянного проживания, что повышает спрос на недвижимость в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;
- дефицит предложения: снижение активности строительства в 2023-2024 годах обусловило дефицит новых объектов, что давит на цены вторичного жилья;
- риски безопасности: рынки в прифронтовых регионах, таких как Харьков, Запорожье и Херсон, продолжают страдать из-за военных действий, что сдерживает как спрос, так и предложение.
Какие цены в разных городах на однокомнатные квартиры (вторичный рынок)
В ноябре 2024 года медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах Украины имела разные показатели. А именно:
- Киев: 2 807 013 грн (рост на 10,7%);
- Львов: 2 192 022 грн (+22,4%);
- Винница: 1 775 023 грн (+29,3%).
- Одесса: 1 442 679 грн (+10,5%);
- Днепр: 1073751 грн (-3,5%);
- Харьков: 744 687 грн (-3,8%).
В Виннице цены выросли больше всего среди всех городов. Среди причин эксперты называют активный спрос из-за миграции, улучшения инфраструктуры и удобного географического положения. Львов удерживает второе место, демонстрируя стабильный интерес со стороны как местных, так и внутренне перемещенных лиц. В Харькове и Днепре наблюдается незначительное снижение цен, вызванное как экономическими, так и факторами безопасности.
Особенности регионов и районов
Цены на жилье существенно разнятся даже внутри одного города. Например:
- Киев: центр остается самым дорогим районом (до 3,2 млн грн за однокомнатную квартиру), тогда как цены в районах в окрестностях, таких как Троещина или Борщаговка, существенно ниже;
- Львов: самые высокие цены наблюдаются в центре и районах ближе к историческим памятникам, таким как Галицкий район;
- Винница: рост цен был равномерным по всем районам, с наибольшим скачком в центральной части города.
Какая стоимость двухкомнатных квартир (вторичный рынок)
В сегменте двухкомнатных квартир в ноябре также был зафиксирован рекордный рост. Наибольшее увеличение стоимости в долларах зафиксировано в:
- Ровно: +22%;
- Луцк: +20%;
- Ужгород: +17%;
- Ивано-Франковск: +13%;
- Винница: +12%;
- Житомир: +11%;
- Львов: +6%;
- Киев: +2%;
- Одесса: по-прежнему.
Наибольшее понижение зафиксировано в Херсоне и Запорожье – по -12%. Эксперты обуславливают это напряженную ситуацию в регионе.
Ценовой сегмент трехкомнатных квартир (вторичный рынок)
В Киеве, Одессе и Львове цены на трехкомнатные квартиры остались на уровне в прошлом году. Наибольшее понижение стоимости произошло в Днепре (-13%) и Харькове (-12%). А лидерами роста стали:
- Ровно: +21%;
- Ивано-Франковск: +13%;
- Хмельницкий, Полтава: +11%;
- Ужгород: +8%;
- Житомир: +7%.
По данным экспертов ОЛХ, которые основывались на результатах исследования агентства Кантар, ситуация на рынке недвижимости в ноябре выглядела сдержанной: только 5% украинцев планируют приобрести жилье в ближайшее время, еще 13% рассматривают покупку в период от 6 до 12 месяцев, а 21% намерены сделать это позже, чем через год. В процессе покупки находятся только 15% опрошенных.
Аналитики отмечают, что краткосрочный прогноз указывает на сезонное понижение активности к середине февраля. С начала марта ожидается оживление рынка во всех сегментах. Впрочем, этот период может быть выгоден покупателям благодаря временному снижению спроса и более привлекательным ценам в некоторых регионах.
Также следует учитывать отличия между первичным и вторичным рынками. Новостройки обычно дороже качественных материалов, инновационных технологий и удобной планировки. Особенно заметна эта разница на Западе Украины, где застройщики сосредотачиваются на проектах с высоким уровнем автономности, генераторов, стабильного отопления и водоснабжения.
Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в пределах 10–15% в 2025 году. Спрос сохранится в относительно безопасных городах, таких, как Львов, Винница, Ужгород. Ситуация на прифронтовых территориях будет зависеть от обстановки безопасности.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в канун Нового года – как и других популярных праздников – в Украине растет спрос на аренду квартир посуточно. Чем активно пользуются собственники жилья, которые в отдельных случаях (в частности, в Киеве) устанавливают цену в пять выше стандартной и достигающей 15 000 грн.
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