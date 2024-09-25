Старых цен уже нет: в Украине резко изменилась стоимость популярного продукта

В Украине дорожает белокочанная капуста. Причиной роста цен на этот популярный среди украинцев овощ стало межсезонье – продажа средних сортов капусты уже дошла до конца, а к продаже поздних сортов приступили лишь единичные хозяйства.

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Об этом сообщили эксперты EastFruit. Аналитики отметили, что стоимость капусты растет вверх с начала недели – фермеры из основных регионов производства предлагают ее по 18-25 грн/кг, что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Фермеры объясняют столь резкое удорожание капусты несколькими факторами:.

сокращением предложения этой продукции на рынке, поскольку многие хозяйства уже завершили сезон реализации средних сортов;

на рынке, поскольку многие хозяйства уже завершили сезон реализации средних сортов; к уборке урожая более поздней капусты пока приступили единичные хозяйства;

пока приступили единичные хозяйства; спрос на капусту достаточно высок, что также провоцирует ценовой рост.

В общем, белокочанная капуста уже стоит уже в среднем в 3,3 раза дороже, чем в это же время в прошлом году. При этом основные производители овоща не исключают, что в начале следующей недели цены на данную продукцию могут подняться еще существеннее. Впрочем, за 1-2 недели прогнозируется существенный ценовой спад, когда на рынок начнет массово поступать капуста поздних сортов.

Цены на капусту в супермаркетах

Между тем, согласно данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 25 сентября в крупнейших торговых сетях страны капуста в среднем стоит 30,3 гривен за килограмм. В супермаркетах ее продают по:

"Ашан" – 28,10 грн/кг;

"Фора" – 29,90 грн/кг;

"Новус" – 27,99 грн/кг;

"Варус" – 29,90 грн/кг;

АТБ – 29,95 грн/кг;

"Сильпо" – 36,00 грн/кг;

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине может увеличиться стоимость хлеба из-за удорожания стоимости производства. В частности, в мае-июне цены на сырье выросли на 40%, из-за чего в настоящее время пекари имеют нулевую рентабельность.

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