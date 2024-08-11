Старых цен больше нет: в Киеве существенно переписали стоимость квартир

На рынке первичной недвижимости Киева существенно подорожали квартиры. Так, за последние 6 месяцев стоимость квадратного метра в них увеличилась на 7 375 грн – или же сразу на 17,17%. Теперь она составляет средние 50 325 грн/кв.м.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год цены увеличились немногим меньше – на 6 000 грн/кв.м, или 13,54%.

В то же время, за последний месяц стоимость "квадрата" в столичных новостройках хотя и практически незамтно, но снизилась – на 2,75 грн, или 1,42%. Что, возможно, свидетельствует о том, что ситуация на рынке начала меняться.

В целом же, квадратные метры в новостройках по районам Киева стоят от средних 40 050 до 108 800 грн. Таким образом за деньги, которые придется заплатить в самом дорогом районе столицы, можно купить почти 3 "квадрата" в самом дешевом.

Дешевле всего "квадраты" стоят в новых квартирах Соломенского района – в среднем, 38 000 грн. За ним идут:

Деснянский – 40 050 грн;

Соломенский – 40 750 грн;

Дарницкий – 42 150 грн;

Святошинский – 48 900 грн;

Оболонский – 50175 грн;

Оболонский – 50175 грн;

Подольський – 50 975 грн;

Голосеевский – 54 350 грн;

Шевченковский – 65 550 грн.

Самые же высокие цены зафиксированы в Печерском районе. В среднем, собственно, 108 800 грн.

Какая самая популярная цена за квадратный метр в новостройках

В целом же, по данным аналитиков, чаще всего "квадраты" в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн. Объявлений с такой ценой зафиксировано 8,3%.

Также часто можно встретить цену 23 400 грн – 7,2%. А кроме того:

26 000 грн – 5,7%;

15 600, 18 200 грн – 4,3%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ряде областных центров Украины изменилась стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке. Причем неоднородно: в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, за последние полгода больше всего стоимость такого жилья выросла в Черновцах – на 3 700 долларов, до средних 46 000 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Днипре – на 5 800 долларов, до средних 32 000 долларов.

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