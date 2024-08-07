Старых цен больше нет: в Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

В ряде областных центров Украины изменилась стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке. Причем неоднородно: в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, за последние полгода больше всего стоимость такого жилья выросла в Черновцах – на 3 700 долларов, до средних 46 000 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Днипре – на 5 800 долларов, до средних 32 000 долларов.

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Также значительно подешевели квартиры в Харькове – в среднем, на 4 000 долларов, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном русурсе. Среди лидеров также:

Сумы – 3 100 долларов;

Киев, Запорожье – 3 000 долларов;

Одесса – 2 300 долларов.

Кроме Черновцов же цены выросли в Ривном – в среднем, на 3 200 долларов. А также:

Хмельницком – 2 800 долларов;

Ивано-Франковске – 2 500 долларов;

Ужгороде – 2 200 долларов;

Львове – 1 900 долларов.

Где дороже всего покупать 1-комнатную квартиру

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине, по данным аналитиков, продают по средним ценам от 19 000 до 62 000 долларов. Самые высокие цены зафиксированы во Львове – в среднем, собственно, 62 000 долларов. А кроме того:

Киеве – 60 000 долларов;

Ужгороде – 55 000 долларов.

Где цены самые низкие

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожье – в среднем, 19 000 долларов. А также:

Харькове – 20 000 долларов;

Николаеве – 21 000 долларов;

Сумах – 22 000 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед тем, как покупать квартиру в новостройке, ее следует проверить. Ведь случаи мошенничества на рынке, к сожалению, нередки. В частности, важно узнать реальный статус выбранного объекта.

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