Старых цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в мае 2026 года

В Киеве заметно подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. За год увеличение стоимости составило 13% – до 72 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

В целом же, по данным крупного профильного портала, в столице и пригородах стоимость съема такого жилье колеблется от 27 000 до 153 000 долларов. Дешевле всего:

в Гостомеле – 27 000 долларов;

Буче – 35 000 долларов;

Деснянском районе столицы – 45 000 долларов;

Ирпене – 46 000 долларов.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе Киева – здесь купить "однушку" стоит 153 000 грн. Также высокие цены зафиксированы в :

Шевченковском – 97 000 долларов;

Голосеевском – 80 000 долларов;

Подольском районах столицы – 76 300 долларов.

Дороже стало покупать в Киеве и 2-комнатные квартиры. Ныне стоимость такого жилья обойдется в 115 000 долларов, что на 15% выше, чем годом ранее.

Также выросли цены на 3-комнатные квартиры. Ныне это стоит 165 000 долларов, что на 10% выше, чем было в 2025 году.

Без какого документа украинцы не смогут продать свои дома

В то же время, напомнили в юридическки-землеустроительной компании "Земельный фонд Украины", каждый владелец дома в Украине обязан иметь его технический паспорт. Ведь без него проводить любые юридические действия с жильем будет невозможно.

Дело в том, что именно этот документ фиксирует реальные характеристики недвижимости. А кроме того, является обязательным для продажи дома, ввода его в эксплуатацию и т.д.

Специалисты отметили: технический паспорт описывает объект и определяет его составляющие для дальнейших юридических действий. Т.е., он не удостоверяет право собственности на дом.

В частности, подчеркивается, технический паспорт на дом используется при государственной регистрации права и приватизации. А также:

заключении договоров купли-продажи, дарения;

реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке;

изменении целевого назначения объекта.

Кроме того, этот документ понадобиться при оформлении наследования. А также:

разделении или выделении доли с объекта недвижимости;

рассмотрении судебных споров по объектам недвижимого имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине образовалась очень острая проблема устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений – для того, чтобы на их месте построить новые.

