Старых цен больше нет: практически по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

Практически по всей Украине собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость аренды такого жилья. При этом переписали ее как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по май 2024 года больше всего цена найма выросла в Херсонской области – сразу на 76%, до средних 6 000 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 23%, до средних 10 582 грн.

В целом же рост цен составил от 0,3% до 76%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Херсонской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Полтавской – 37%;

Кировоградской – 23%;

Сумской областях – 22%.

Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,1-23%. И всего в нескольких областях. Кроме Закарпатской, цены снизились в:

Черкасской – 13%;

Николаевской – 11%;

Запорожской – 10%;

Одесской областях – 0,1%.

Единственным же, где не произошло изменений, стал Киев. В мае цены на аренду 1-комнатных квартир здесь остались на мартовской уровне.

Где цены самые высокие

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 5 257 до 17 853 грн. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 17 853 грн. А кроме того:

Полтавской – 15 089 грн;

Днепропетровской – 14 944 грн;

Львовской – 14 630 грн;

Волынской областях – 13 364 грн.

Где снимать квартиру дешевле всего

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Сумской области – в среднем, 5 257 грн. Среди лидеров также:

Николаевская – 5 504 грн;

Херсонская – 6 000 грн;

Харьковская области – 6 143 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы, ищущие жилье для съема, могут столкнуться с мошенниками. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, если правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость, обезопасить себя от неприятностей можно.

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