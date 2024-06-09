Старых цен больше нет: практически по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир
Практически по всей Украине собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость аренды такого жилья. При этом переписали ее как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с марта по май 2024 года больше всего цена найма выросла в Херсонской области – сразу на 76%, до средних 6 000 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 23%, до средних 10 582 грн.
В целом же рост цен составил от 0,3% до 76%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Херсонской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:
- Полтавской – 37%;
- Кировоградской – 23%;
- Сумской областях – 22%.
Подешевел же съем такого жилья в диапазоне 0,1-23%. И всего в нескольких областях. Кроме Закарпатской, цены снизились в:
- Черкасской – 13%;
- Николаевской – 11%;
- Запорожской – 10%;
- Одесской областях – 0,1%.
Единственным же, где не произошло изменений, стал Киев. В мае цены на аренду 1-комнатных квартир здесь остались на мартовской уровне.
Где цены самые высокие
В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 5 257 до 17 853 грн. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 17 853 грн. А кроме того:
- Полтавской – 15 089 грн;
- Днепропетровской – 14 944 грн;
- Львовской – 14 630 грн;
- Волынской областях – 13 364 грн.
Где снимать квартиру дешевле всего
Дешевле всего, по данным аналитиков, в Сумской области – в среднем, 5 257 грн. Среди лидеров также:
- Николаевская – 5 504 грн;
- Херсонская – 6 000 грн;
- Харьковская области – 6 143 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинцы, ищущие жилье для съема, могут столкнуться с мошенниками. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, если правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость, обезопасить себя от неприятностей можно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!