Старых цен больше нет: как изменилась стоимость аренды жилья в Киеве

В Киеве растут цены на аренду квартир. Дороже всего снять 1-комнатную квартиру, которая расположена в Печерском (30 000 грн), Шевченковском (19 000 грн) и Голосеевском (15 000 грн) районах.

Эксперты отмечают, что цены уже сравнялись с зафиксированными до начала войны и продолжают постепенно расти. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

В целом цена на квартиру в столице зависит от ее расположения, этажа, инфраструктуры, состояния дома и уровня комфорта. Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 12-13 тысяч гривен в месяц. Цена во многом зависит от района и ремонта.

Самые же доступные для аренды однокомнатные квартиры можно найти в Днепровском (11 000 грн), Святошинском (11 000 грн) и Деснянском (7 500 грн) районах столицы. Стоимость аренды 2-х комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 17 тысяч гривен в месяц. Цена обычно зависит от района, наличия ремонта и экологической обстановки.

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру, которая расположена в Печерском (38 300 грн), Шевченковском (25 000 грн) и Голосеевском (23 000 грн) районах Киева.

Самые доступные для аренды "двушки" можно найти в Святошинском (14 000 грн.), Днепровском (12 000 грн.) и Деснянском (9 000 грн.) районах столицы.

Как сообщал ранее OBOZ.UА, за последние полгода цены на аренду квартир в городах-миллионниках выросли не более чем на 8% – рынок стабилен. Единственный город, где существенно выросли цены – это Днепр.

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