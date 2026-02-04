Старых цен больше не будет: одна из крупнейших авиакомпаний Европы обратилась к пассажирам

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair пересматривает стоимость авиабилетов. Тенденция к росту цен образовалась в конце 2025 года и сохранится в этом году.

Об этом говорится в последнем квартальном отчете Ryanair. Это означает существенное изменение политики лоукостера, который еще год назад активно сдерживал тарифы, пытаясь восстановить пассажиропоток после турбулентных лет.

Отмечается, что в III квартале 2026 финансового года средняя стоимость авиабилета выросла до 44 евро – это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отмечается, что в 2026 году тарифы вырастут еще сильнее и по результатам года достигнут +7%, тогда как ранее прогнозировалось, что они не превысят 1-2%.

Почему дорожают билеты

В Ryanair констатировали, что причиной пересмотра тарифов является стабильно высокий спрос на перелеты по Европе и ограниченные возможности для дальнейшего демпинга. В отчете объясняется, что бронирования на ближайшие месяцы выглядят сильными, что позволяет постепенно повышать тарифы без риска потерять заполняемость рейсов.

Также отмечается, что турбулентность на авиарынке Европы завершилась, а расходы на обслуживание флота, персонал и инфраструктуру выросли. Это сказалось и на стоимости билетов. Но даже несмотря на это, Ryanair будет оставаться одним из самых дешевых перевозчиков в Европе, пояснили в компании.

Ryanair готов вернуться в Украину

В Ryanair уже неоднократно выражали заинтересованность в возобновлении полетов в Украину. До начала полномасштабного военного вторжения РФ в феврале 2022 года, когда над всей территорией страны запретили полеты гражданской авиации, этот авиаперевозчик был вторым по величине в стране.

Авиаперевозчик готов начать осуществлять рейсы в Украину в течение двух месяцев после окончания войны с Россией – планируется открытие 24 маршрутов в Киев и Львов. Для этого технический персонал еженедельно проверяет работоспособность инфраструктуры воздушных гаваней, но самое главное условие – соответствие требованиям Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и официальное прекращение боевых действий.

Также OBOZ.UA сообщал, что авиакомпания airBaltic тоже готова возобновить регулярные воздушные рейсы в Киев и Львов в своей маршрутной сети, как только это будет безопасно. Первые рейсы будут выполняться из столиц Латвии, Литвы и Эстонии в Киев и Львов.

