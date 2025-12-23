Крупная европейская авиакомпания готова возобновить рейсы в Украину: в какие города будеть летать

Авиакомпания airBaltic готова возобновить регулярные воздушные рейсы в Киев и Львов в своей маршрутной сети, как только это будет безопасно. Первые рейсы будут выполняться из столиц Латвии, Литвы и Эстонии в Киев и Львов.

Видео дня

Об этом, как сообщает "Телеграф", заявили в авиаперевозчике. Основным условием для возвращения airBaltic на украинский рынок пассажирских авиаперевозок названо открытие безопасного воздушного пространства над страной.

"АігВаІтіс стремится возобновить регулярные рейсы в Украину и из Украины, как только воздушное пространство станет открытым и безопасным", – говорится в заявлении компании.

Как отмечается, в марте 2025 года делегация airBaltic во второй раз посетила Киев, где с местными заинтересованными сторонами обсуждали возможность восстановления важного воздушного сообщения. В планах компании – соединить Киев и Львов с тремя балтийскими столицами:

Ригой (Латвия);

Таллинном (Эстония);

Вильнюсом (Литва).

Но для этого нужно обезопасить украинское воздушное пространство и получить все необходимые одобрения. "Авиакомпания уже интегрировала украинский язык на свой официальный сайт, повысив удобство и доступность для украиноязычных клиентов", — отметили в airBaltic.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину AirBaltic ежедневно выполняла рейсы из Киева, Львова и Одессы: с 2019 года и до прекращения полетов 24 февраля 2022 года из аэропортов "Борисполь" и "Львов" было перевезено более 300 тыс. пассажиров. Самолет латвийской компании последним покинул аэропорт Борисполь в феврале 2022 года, перед закрытием воздушного пространства. Еще в прошлом году компания представила стратегический план по восстановлению деятельности на украинском рынке после открытия авиапространства для гражданских полетов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, летом крупнейший польский авиаперевозчик LOT также объявил о готовности возобновить рейсы в Украину. Там уверяют, что сделают это в течение 6 недель после того, как наступит устойчивый мир и воздушное пространство будет признано безопасным. Летать на первом этапе возвращения самолеты будут только в два города – Киев и Львов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!