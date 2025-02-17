Старые цены больше неактуальны: в Киеве продавцы изменили стоимость квартир

На вторичном рынке недвижимости Киева выросли цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 5,16%, или на 3 010 грн – со средних 58 278 до 61 288 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость кв.м на столичной "вторичке" также выросли. Удорожание составило ощутимые 9,9%, или 5 523 грн.

А вот за месяц цены снизились – хотя и практически незаметно, на 1,67%. Снижение составило 1 040 грн. Что, не исключено, может стать зарождением нового тренда.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 44 800 и 54 400 грн – 6,7% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

48 000, 60 800, 64 000 грн – 6,3%;

51 200 – 5,6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 16 000 и 28 800 грн. Таких объявлений по 0,4%.

Как районы самые дешевые

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 43 016 до 98 497 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 55 481 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить более 2-х в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, собственно, 43 016 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Святошинский – 56 710 грн;

Днепровский – 58 702 грн;

Подольский – 59 411 грн;

Дарницкий – 59 415 грн;

Соломенский – 59 741 грн;

Оболонский – 61 288 грн;

Шевченковский – 69 829 грн;

Голосеевский – 85 774 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 98 497 грн.

Украинцы часто покупают квартиры с большой "скидкой"

В то же время, рассказала ранее нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), реальные цены продаж недвижимости оказываются на 25% ниже средних объявлений. Т.е., в процессе покупки жилья покупателям нередко удается сбить на него цену. Что, по ее словам, свидетельствует о том, что "цены на рынке формирует покупатель".

В целом, отметила она, чаще всего украинцы покупают небольшие старые квартиры – старше 35 лет и средней площадью 48 кв. м. Более новые квартиры – до 15 лет – занимают лишь четверть сделок.

При этом подчеркивается: активнее всего украинцы покупают жилье на западе страны. При чем вне больших городов.

"Локация решает. 78% соглашений заключено за пределами областных центров, из которых только 10% приходится на столицу. Активнее всего покупают жилье на западе Украины", – рассказала нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последний месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило почти 2 300 грн – со средних 22 796 до 20 500 грн, или сразу 10,07%.

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