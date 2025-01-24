Украинцы часто покупают квартиры с большой "скидкой": на сколько удается сбить цену

Чаще всего украинцы покупают небольшие старые квартиры – старше 35 лет и средней площадью 48 кв. м. Более новые квартиры – "возрастом" до 15 лет – занимают лишь четверть сделок. В то же время, реальные цены продаж недвижимости оказываются на 25% ниже средних объявлений. Т.е., в процессе покупки жилья покупателям нередко удается сбить на него цену.

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Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: в целом, спрос на рынке недвижимости оживает.

"За год количество сделок выросло на 14%, но это все еще только 70% от уровня до вторжения. Большинство сделок касается квартир (60%), остальные – частных домов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: активнее всего украинцы покупают жилье на западе страны. При чем вне больших городов.

"Локация решает. 78% соглашений заключено за пределами областных центров, из которых только 10% приходится на столицу. Активнее всего покупают жилье на западе Украины", – рассказала нардеп.

В то же время, отметила Шуляк, в процессе покупки недвижимости украинцам часто удается сбить на нее цену – реальные цены продаж на 25% ниже средних по объявлениям. Что свидетельствует о том, что "цены на рынке формирует покупатель".

Тем не менее, признается, к ипотеке украинцы прибегают редко – доля сделок с использованием этого инструмента сократилась до 4%, что соответствует показателям 2021 года. При этом почти половина кредитов выдана в Киеве и Киевской области. Т.е., на большей части Украины с помощью ипотеки жилье практически не покупают.

"Строительство новых проектов идет медленно. На западе страны начинают новые объекты, но в Киеве преимущественно достраивают то, что начали раньше. Дешевые жилые комплексы часто заморожены, потому что ресурсы вкладывают в премиум-класс. А значит, в будущем может возникнуть дефицит качественного жилья", – признала Шуляк.

В Украине собираются переписать правила относительно квартир и домов

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности, устаревшего жилищного фонда.

Как уточнила Шуляк, необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Разработанный законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Кроме того, документ предлагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников), а кроме того:

развитие социально арендного и служебного жилья;

прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, как утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию;

утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

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