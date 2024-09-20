Старые цены больше не действуют: в Киеве продавцы изменили стоимость квартир

На вторичном рынке недвижимости Киева снизились цены – впрочем, несущественно. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подешевели на 0,95%, или на 558 грн – со средних 58 466 до 57 908 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц стоимость кв.м на столичной "вторичке" также снизилась – хотя и фактически незметно. Удешевление составило 0,03%, или 15 грн.

Отметим: несмотря на то, что удешевление является небольшим, оно свидетельствует об изменении тренда – до этого "квадраты" в столице дорожали. К примеру, в начале сентября рост составлял 3,51%, или почти на 2 000 грн в разрезе полугода.

Как районы самые дешевые

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 43 395 до 103 120 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 52 741 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить больше 2-х в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе. В среднем, собственно, 43 395 грн за квадратный метр.

В средней ценовой категории зразу несколько районов. В частности:

Дарницкий – 53 227 грн;

Соломенский – 53 514 грн;

Святошинский – 53 951 грн;

Днепровский – 57 814 грн;

Подольский – 59 801 грн;

Оболонский – 59 945 грн;

Голосеевский – 60 684 грн.

Где самые высокие цены

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 103 120 грн.

А кроме того, в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 78 851 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 54 000 грн – 8,6% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

48 000 грн – 8,2%;

42 000 грн – 5,8%;

60 000 грн – 5,6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 15 000, 18 000 и 21 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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