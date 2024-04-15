Старые цены больше не действуют: в Киеве ощутимо переписали стоимость квартир

На вторичном рынке Киева ощутимо подорожали квартиры. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры в столице выросли более, чем на 6 000 грн – со средних 53 030 грн до 59 127 грн. Заметно увеличились они и за месяц – почти на 3 800 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

за месяц цены выросли почти на 2 100 грн;

за год – более чем на 9 000 грн.

Где самые низкие цены

В целом, отмечается, по районам столицы стоимость квартир варьиуется от средних 43 417 до 87 034 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 43 617 грн.

Самые низкие зафиксированы в Деснянском районе – 43 417 грн. А также:

Святошинском – 52 289 грн;

Подольском – 55 012 грн;

Дарницком – 55 185 грн;

Оболонском – 56 680 грн;

Голосеевском – 58 445 грн;

Днепровском – 59 127 грн.

В каких районах дороже всего

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – в среднем 82 630 грн. А кроме того, в:

Шевченковском – 75 047 грн;

Соломенском – 64 055 грн.

Цена "квадрата" в 1-комнатных квартирах

Для 1-комнатных квартир же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 54 000 грн. По такой цене формируется 7,6% объявлений о продаже недвижимости.

Также часто можно встретить цену 50 400 грн – 7,5%. А кроме того:

48 000 грн – 7,4%;

45 000 грн – 6,7%;

57 000 грн – 5,8%;

42 000 грн – 5,6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 9 000 грн. Таких объявлений 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, стоимость аренды квартир в Киеве существенно снизилась. За последние 6 месяцев она подешевела почти на 2 000 грн – до средних 16 000 грн.

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