Старые цены больше не действуют: в Киеве ощутимо переписали стоимость квартир
На вторичном рынке Киева ощутимо подорожали квартиры. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры в столице выросли более, чем на 6 000 грн – со средних 53 030 грн до 59 127 грн. Заметно увеличились они и за месяц – почти на 3 800 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По его данным:
- за месяц цены выросли почти на 2 100 грн;
- за год – более чем на 9 000 грн.
Где самые низкие цены
В целом, отмечается, по районам столицы стоимость квартир варьиуется от средних 43 417 до 87 034 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 43 617 грн.
Самые низкие зафиксированы в Деснянском районе – 43 417 грн. А также:
- Святошинском – 52 289 грн;
- Подольском – 55 012 грн;
- Дарницком – 55 185 грн;
- Оболонском – 56 680 грн;
- Голосеевском – 58 445 грн;
- Днепровском – 59 127 грн.
В каких районах дороже всего
Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – в среднем 82 630 грн. А кроме того, в:
- Шевченковском – 75 047 грн;
- Соломенском – 64 055 грн.
Цена "квадрата" в 1-комнатных квартирах
Для 1-комнатных квартир же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 54 000 грн. По такой цене формируется 7,6% объявлений о продаже недвижимости.
Также часто можно встретить цену 50 400 грн – 7,5%. А кроме того:
- 48 000 грн – 7,4%;
- 45 000 грн – 6,7%;
- 57 000 грн – 5,8%;
- 42 000 грн – 5,6%.
В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 9 000 грн. Таких объявлений 0,1%.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, стоимость аренды квартир в Киеве существенно снизилась. За последние 6 месяцев она подешевела почти на 2 000 грн – до средних 16 000 грн.
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