Собственники отказались от прежних цен: в Киеве переписали стоимость аренды квартир

Стоимость аренды квартир в Киеве существенно снизилась. За последние 6 месяцев она подешевела почти на 2 000 грн – до средних 16 000 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 12 000 грн – 10,6% объявлений. Также часто встречаются цены:

13 800 грн – 10,1%;

10 200 грн, 16 800 грн – 6,1%.

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 800 грн. Таких объявлений 10,3%. Также "популярны" цены:

15 200 грн – 6,7%;

10 400 грн, 24 800 грн – 5,7%.

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 15 600 грн – таких объявлений насчитывается 9,2%. А также по:

18 000 грн – 7,5%;

9 600 грн – 6,7%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 650 до 25 621 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 12 971 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Оболонском районе – в среднем 12 650 грн. А также:

Святошинском – 13 000 грн;

Деснянском – 13 500 грн;

Днепровском – 14 500 грн;

Соломенском – 15 000 грн;

Дарницком – 16 000 грн;

Голосеевском – 16 500 грн.

Где самые высокие цены

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском и Шевченковском районах – в среднем по 25 621 грн. А также Подольском – 18 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Хмельницком за 5 500 грн сдают в аренду 4-комнатную квартиру со своеобразным ремонтом: потолки и стены жилья расписаны помпезными картинами на религиозную тематику, а также изображениями быков, писающего мужчины со спущенными штанами и пр. В сети же уже предположили, что квартира должна быть укомплектована автоматическим распылителем ладана, а также, что она принадлежит "ордену Иеговых".

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